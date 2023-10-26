淘金熱！陸年輕人瘋「金豆」理財 靠譜嗎？

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在大陸，買黃金已經不再只是大媽們的心頭好，年輕人們也趕往金店中消費，他們每月購買1克黃金，在強迫儲蓄的情況下，又可以過一把消費的癮，「存金豆」已成為理財新寵，但存金豆的背後也隱藏的一些風險。

年輕人買黃金 比大媽還熱情

還記得幾年前，中國大媽們在香港金飾店中狂掃貨嗎？當時是大媽們瘋狂買金條，但近兩年，「開不開心、買點黃金」已經成為年輕人們的新理財習慣。

相比傳統的金條、金飾，年輕人們更偏好的是買「金豆」，他們買不起十幾公克的金條，就購買入手門檻低、1粒1公克的金豆豆，每顆價位介於人民幣（下同）400~600元間。

這項商品也成為中國電商平台最熱門的產品之一，有的店家月銷量就有近萬件；在中國知名的社交平台「小紅書」上，搜索金豆也有超過24萬篇的筆記，他們在這裡分享「存豆計畫」，不少人還細心分享各種購買渠道、後續回收以及避雷店鋪等等。

另外，由於品牌珠寶的溢價及工藝費較高，攢金豆的年輕人們更青睞小品牌的小克數黃金，也會去以性價比著稱的深圳水貝市場購買或找人代購，更有人總結，同樣是1克的金豆豆，大品牌比專做金豆豆的小品牌，每克要貴上40元。

實際上，在2021年發布的《中國黃金珠寶消費調查白皮書》中就曾指出，有75.59%的客戶年齡處於25到35歲間。其中，投資理財是年輕人購金的主要原因。另外統計在天貓超市購買黃金的人群中，「95後」和「00後」兩大群體佔比過半，成為網購黃金的主力人群。

從一顆金到一桶金 買金豆豆等於理財

由於黃金的保值性強、又可抗通膨，每月買也是一種定期投資，金豆存到一定的量，還可做成金飾；就有金店銷售員指出，很多年輕人每個月買幾百元的金豆豆存起來，既可以起到強制儲蓄的作用，又可以體驗購物的滿足感，「每個月買幾百元的金豆豆存起來，只要金價漲，就算賺錢」。

此外，在買金豆成風尚的背後，可能凸顯出一部分年輕人消費理念的改變，他們的消費觀念更加理性，表現在重視實用價值、甚至可以保值增值的投資產品。

中國新聞週刊在今年發布一份《2023有意思生活方式報告》，這份針對中國年輕人消費習慣的調查報告中顯示，年輕人在努力讓生活變得更有韌性，消費也變得更加理性，講求的是物盡其用，其中，有近6成的受訪者認為自己是購物理性派，買前要計畫、買時要比較，甚至買後都要留有餘地。要「買少點、買好點」，不是「消費降級」而是「品質升級」。

投資有賺有賠 做好風險管控

不管存金豆是為理財、為消費，還是追求時尚、跟風流行，購買黃金本屬投資行為，自然會有價格波動的風險，以及其他的限制，都是投資者在購買前要先想清楚的。

目前大陸民眾買金豆除了至實體店面購買外，很大一部份是透過線上，包括透過網路直播間購買，綜合陸媒報導即可發現，有許多民眾從線上管道購買號稱9999足金的金豆後，出現克重不達標，或金豆存在雜質、成色不足等問題。

《羊城晚報》報導，廣東黃金協會首席黃金分析師朱志剛說，網路平台相對良莠不齊，對於金豆的成色、品質要求都不是非常規範，建議消費者線上購買時一定要看清金豆的含金量，儘量選擇品牌、品質有保障的商家，也可以採取線下購買的方式，直接看到產品本身，風險更小。

購買金豆時也需要認識到溢價的存在，包括工藝與品牌兩個部分。新華社報導，一款同造型的一克重金豆，不同的商家售價從人民幣480元到609元不等，價格相差高達100多元，品牌溢價明顯。《財聯社》指出，有些品牌店有20-60元／克的加工費，高顏值的古法金加工費更高，甚至超過100元／克，售價均高於基礎金價。

因此，工藝簡單的金豆類產品，售價越接近原料金價越好，切勿將升值空間輸給差價，否則即失去投資的價值。

上述的溢價在要將金豆變現回收時最有感，因為黃金的回收是以當日牌價來計價，有時還會收取手續費或耗損，一來一往都會使投資者遭遇損失。黃金分析師呂超提醒，目前黃金實物銷售市場的回收管道並不是很通暢，一些金店對金豆只銷售不回購，或只回購特定品種。

因此，要想發揮黃金儲蓄投資、保值增值的作用，就必須要考慮其流動性和兌換問題。

金價有漲有跌 切忌盲目跟風

至於黃金價格的波動，則帶給投資者最直觀的感受。9月底至10月初，黃金期貨價格連續9個交易日下跌，大陸網路上就出現「攢金豆還靠譜嗎？」、「黃金還能買嗎？」、「後悔買金豆了」、「要被割韮菜了」等各種文章，而當中東戰爭爆發，黃金每盎司直逼2,000美元大關，黃金的市場又活了起來。

第一財經報導，招聯金融首席研究員董希淼表示，年輕人投資黃金，買小克重的黃金飾品，要注意黃金價格，它受到國際市場多種因素影響，波動比較明顯，要走出「黃金是一成不變的保值產品」的誤區。

總而言之，投資人在進行黃金投資時，應通過正規管道，在結合自身需求、財務狀況及風險偏好等因素下，了解並選擇合適的投資工具，切忌一味盲目跟風、衝動消費。