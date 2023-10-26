台中場開發「百合切花保鮮劑配方」 可延長延長40～50％壽命

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百合花量感十足，花色亮麗且具芬芳香氣，不僅是國際重要花卉，國內產值更是居於首位，2022年百合產值超過10億元新台幣；栽培面積為國內切花第2位，約392公頃，其產地集中於台中市190公頃及南投縣173公頃，佔總生產面積92.5％，為農業部台中區農業改良場轄區內重要的切花作物。

百合切花瓶插期間常有葉片黃化、花苞不開放或不顯色等問題，故生產者採收百合後，多會使用進口之百合專用商業保鮮劑以促進儲運後品質。然而，進口的商業保鮮劑雖有成效，但售價相對昂貴，不符合百合生產農戶期待。台中場輔導花農建立切花採後保鮮觀念，依轄區內產業訴求，開發百合切花專用保鮮劑配方，不僅配製簡單效果好，且成本較進口保鮮劑低廉。

台中場研發的百合切花保鮮劑配方，能維持葉片鮮綠2倍天數，並提高花苞開放率25％，小花苞開放直徑增加40～60％，且顯色度佳，具有良好觀賞品質，單花壽命也延長40～50％，賞鮮期增長20～50％，依品種及花朵數不同而定。

台中場百合切花保鮮劑不僅效果與進口商業保鮮劑相當，也大幅降低成本花費，配製每公升瓶插水的藥劑成本約每公升水1.5元，較進口商業保鮮劑的3.5～4元，減少近60％。

目前台中場已完成非專屬技術授權3家生產者及業者，推廣使用於百合切花預措處理及儲運包裝。台中場亦持續輔導農民相關採後保鮮處理與觀念，期待能為產業帶來實質效用，降低切花採後保鮮成本，落實採後保鮮處理。