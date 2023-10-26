Global Mall迎萬聖祭美食買一送一 曬南瓜餐點抽雙人住宿券

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萬聖節將至，Global Mall推出系列萬聖節主題活動，並打造以蝙蝠、南瓜怪等做裝飾的應景打卡點，同時全台8店將舉辦超過40場親子變裝討糖派對、各式趣味體驗、手作活動，更加碼推出「南瓜獵人尋寶抽獎」活動，即起至10月31日於全台8店上傳館內南瓜商品或餐點照片至粉絲團指定貼文，即有機會抽中價值8000元的「福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券」，此外，還集結多款搞怪創意甜點、南瓜料理、限定美食、派對裝扮配件推買一送一、超值優惠6折起。

除了準備有趣的打卡點，Global Mall主打「南瓜獵人尋寶抽獎」活動，10月31日前只要於全台8店上傳館內南瓜商品或餐點照片至粉絲團指定貼文，並完成指定條件，即有機會抽中價值8000元的「福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券」，全台共計抽出1名。屏東市再加碼即日起至10月31日新申辦會員及憑當日不限金額發票，即贈「萬聖節造型髮箍」。 Global Mall亦集結推多款創意萬聖限定美食，包括獨眼小毛怪蛋糕、呆萌科學怪人餅乾、木乃伊可頌等。自己動手做更有心意，新北中和店推Home.焙小日子「柚萌小毛怪」柚子戚風蛋糕填上百香檸檬乳酪內餡，裝飾著眼球跟小惡魔角，鮮甜清爽、萌度破表，6吋推薦價780元，手作時間約2.5小時；「萬聖嘉年華」以OREO餅乾底配上焦糖奶凍生乳酪慕斯，焦糖脆餅圍繞在蛋糕外側，彷彿打造成為神祕城堡圍牆，保護著南瓜及小幽靈們，6吋推薦價850元，手作時間約2小時。

為搶搭萬聖節歡樂氣息加上適逢18周年慶第二波期間，Global Mall一口氣集結超過25個餐飲品牌推飲品、鹹甜點或炸物享買一送一、18元加價購，包括路易莎、cama café等。看好天氣轉涼，Global Mall特別精選多款派對服飾、應景萬聖節風服飾，骷顱頭、毛絨、亮片點綴增添華麗感，以及加分的配件如短靴、時尚皮革包、項鍊等，同時還有派對妝容單品，持久底妝、面膜、眼影及炫閃唇膏等推優惠6折起，還能搭配週年慶滿額贈，持GMpay綁定Global Mall聯名卡於新北中和、桃園A8、A19及屏東市消費滿3,000元最高送550元（400元實體電子商品禮券＋150元環球Online抵用券）。