台灣護聖宮和北港高中樂團公益演出

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北高校友會樂團，及護聖宮樂團，在臺灣玻璃博物館聯合演出，薩音引發旅遊的律動翩翩起舞，打賞金首次突破五千元，創歷史新高。

薩克斯風風潮被台明將企業公司推波助瀾，一波波推向薩克斯風熱潮。台明將企業公司關係企業臺灣玻璃博物館，邀請台中市北港高中校友會薩克斯風樂團，及台灣護聖宮薩克斯風樂團，於21日在臺灣玻璃博物館聯合演出，薩音引起前來旅遊的觀眾，紛紛駐足聆聽，露出賞心悅目的心情，更能引發旅客的律動翩翩起舞，除了獲得響亮的掌聲，遊客並捐出千元大鈔投入打賞箱，打賞金首次突破五千元，創歷史新高，給予演出者非常大的鼓勵。

台灣玻璃博物館董事長林肇睢表示，邀請台中市北港高中校友會薩克斯風樂團圑長蔡嘉榮、台灣護聖宮薩克斯風樂團聯合樂團圑長蔡長衛及圑員演出，為感謝演出老師的辛勞，二度送麵包點心，給演出的每一位老師，以表感恩致謝。

台中市北港高中校友會薩克斯風樂團長蔡嘉榮表示，台中市北港高中校友會薩克斯風樂團，21日受臺灣玻璃博物館邀請，聯合台灣護聖宮薩克斯風樂團圑長蔡長衛聯合演出，同時邀請薩克斯風大師劉宏洲一起演出，讓聽眾來一次，可以同時一次享受許多薩克斯風老師位，精采演出的音韻風華，提升音樂文化素質。

臺灣玻璃博物館薩克斯風演出，由理事長劉宏洲領銜主演:最近很流行秋戀、紅塵情歌、尋夢園、Beautiful Sunday等經典名歌，薩音流暢，自然流露情感，引起聽眾的共鳴，首先捐出千元打賞金；接著樂團總監林淑中演出：月娘的眼淚、風中的玫瑰、女人花，熟練技巧，呈現薩克斯風真情，貴婦再打賞金一千元，又輪到台中市北港高中校友會薩克斯風樂團長蔡嘉榮演出：舊情綿綿、彼個小姑娘、月亮代表我的心，綿密的心語，真情的流露，獲得客戶芳心大悅，又再捐打賞金一千元。加上其他圑員真誠演出，旅客紛紛自願投入百元打賞金，打賞金將近五千元創新高，全數打償金轉捐鹿港台彎玻璃廟。