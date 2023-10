《電週邊》研華AIoT新世代 發展2核心

【時報記者葉時安台北報導】全球工業物聯網領導廠商研華(2395)以「共創AIoT新世代(Partnering for the Next AIoT)」為主題舉辦工業物聯網全球夥伴會議(Industrial IoT World Partner Conference),展開為期兩天的系列論壇與新品展示,並以近期的Sector-driven策略為基礎,重點關注「加速AIoT的工業邊緣運算(Industrial Edge Computing for AIoT Acceleration)」以及「工業自動化設備與解決方案(Industrial Automation Devices & Solutions)」兩大核心產品發展方向,並聚焦智慧工廠、智慧設備、綠色能源、智慧交通四大垂直市場應用領域,以及加速運算及影像、軟體定義網路及工控資安兩大技術應用。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示,研華處在AIoT世代與產業,在邁向四十周年之際,盼在產業電腦領導品牌的基石下,進一步以AIoT+邊緣運算(AIoT+ Edge Computing)與夥伴共創新商機。蔡淑妍進一步表示,研華已預見產業AI、資安、邊緣服務以及AIoT數位解決方案為工業物聯網未來四大重點趨勢,同時積極致力於永續發展,並秉持ESG原則,積極開發符合上述趨勢的永續AIoT解決方案,以確保客戶都能藉此改善並滿足各行業的挑戰與需求。

此次會議主論壇特別強調共創與永續兩大概念,並邀請NVIDIA嵌入式和邊緣運算副總裁兼總經理Deepu Talla博士分享借助邊緣AI及機器人數據化未來產業(Digitalizing the World’s Largest Industries with Edge AI and Robotics)、微軟產業創新方案亞太區總經理葉怡君分享加速AI與工業元宇宙的創新(Accelerating Innovation with AI and Industrial Metaverse)。此外,也聚焦智慧工廠、智慧設備、綠色能源、智慧交通四大垂直市場應用領域,以及加速運算及影像、軟體定義網路及工控資安兩大技術應用展開系列行業論壇,與全球夥伴分享其商業策略及前瞻技術。

此次大會不僅包括主論壇和行業系列論壇,還特別關注邊緣AI(Edge AI)、邊緣安全(Secured Edge)、邊緣即服務(Edge as a Service),以及工業物聯網雲平台WISE IoT數位解決方案(WISE IoT Digital Solution)等趨勢科技論壇。此外,也將展示一系列嶄新產品,同時提供文化參訪等多元化活動。