數位應用博覽會近千人參與 北市府展現數位轉型輔導亮點成果

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數位化和科技創新持續推動全球變革，為協助中小企業數位轉型，臺北市政府產業發展局於今（25）日舉辦「2023臺北產業數位應用博覽會」，展現「台北數位企業發展中心」輔導亮點成果，並邀請專家學者、具指標性成功案例及亮點企業，以及超過30家資訊服務業者共襄盛舉，串接六大數位應用領域、跨界跨域資源整合，與數位發展部數位產業署、新北市政府經濟發展局攜手合作，共推產業數位轉型，將實踐經驗向外擴散，讓更多中小企業投入數位轉型的行列。

臺北市長蔣萬安表示，數位化及數位轉型成為企業發展不可或缺的一環，北市府產業局於今年成立「台北數位企業發展中心」，整合各界資源，提供諮商、創新工作坊、交流分享會等多項輔導服務，引導中小企業勇於數位創新，提升競爭力 。今日博覽會現場展現輔導亮點成果，結合許多企業一同舉辦，更攜手數位發展部數位產業署、新北市政府經濟發展局合作，串聯政府相關資源，讓想要轉型的企業一次找到所有解決方案，以及最適合的合作夥伴。

數位發展部數位產業署長呂正華致詞時表示，掌握數位就是掌握未來，數產署從通訊、資訊、資安、網路和傳播五大領域促進產業發展，推出的「臺灣雲市集」也有來現場參展，提供15個應用專區供企業選購，與大家一起努力，促進企業數位轉型。

北市府產業局首次舉辦「2023臺北產業數位應用博覽會」，以「數位轉型 勢在必行」為主題，規劃六大應用領域「網路商務」、「數位客服」、「行銷推廣」、「內部管理」、「數據決策」、「製造營運」等主題展區，集結超過30個單位及知名資訊服務業者參展，包括已加入數位補給站平台夥伴：AWS、亞馬遜全球開店、北祥科技服務、QSearch、EasyStore、叡揚資訊、錫諾系統和Super8等，從CRM、 ERP、BI到最夯的AI、軟體機器人與多元網路商務，提供逾百個數位應用解決方案。

博覽會也策劃11場主題講座，邀請包括AWS、阿瘦皮鞋、中華海洋生技、奧丁丁等，分享數位轉型未來趨勢與實務經驗，其中歷經近2個月陪跑輔導之貝殼放大現身說法，分享本次導入社群分析與網路聲量工具的過程與成功心法，如何快速取得各平台即時數據、滾動式調整行銷策略，以增加專案的成功率與曝光度；同時透過Demo Show交流活動，由各家資訊服務業者展示「數位應用」創新解決方案，讓參與者掌握企業永續發展的關鍵利器。

產業局補充，「台北數位企業發展中心」致力於協助企業找出轉型痛點，扮演中小企業最堅實的後盾，藉由本次博覽會提供豐富的資源和交流機會，共吸引近1,000人次參與。未來將持續投入政策資源，推動產業的數位化轉型工作，更多數位轉型相關訊息，請上「台北數位企業發展中心」網站查詢（https://dbc.gov.taipei/），或鎖定北市產業局官網（https://www.doed.gov.taipei/) 、FB粉絲專頁「臺北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」（https://zh-tw.facebook.com/StartUPTaipei/)查詢。