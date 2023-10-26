串連林口、八里市道105工程費卡關 新北將持續向中央爭取

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串連新北市林口、八里兩區的市道105工程總經費68.37億元，國民黨議員陳家琪指出，淡江大橋預計2025年底完工，屆時勢必對台北港通往林口工業區的市道105的交通造成衝擊。對此，工務局表示，新北向國土署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助其中43億元，不過中央回應今年度的專額預算已滿，會持續與中央溝通，看明年度是否有機會。

工務局長祝惠美表示，目前針對髮夾彎的彎延部分做改善，因採高架設計，相關經費68.37億元，中央與地方負擔比例為7比3，市府今年向中央爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助其中43億元，但中央回應今年度的專額預算已滿，強調市府會持續溝通，看明年度是否有機會，再把專款撥來補助給我們。

陳家琪並指出，105市道下來時是四線道路寬，但到八里端後，會突然縮減為兩線道，且兩線道距離不到1000公尺又馬上恢復四線道，呈現漏斗狀路段，動線有明顯缺失，要求工務局規畫改善。

祝惠美回應，如105市道完成後，可能就會變成瓶頸道路，承諾在105市道開工後，緊接著內部就會辦理拓寬設計。

無黨籍議員蔡錦賢認為105市道工期要4年太長，應盡速完成土地徵收，祝惠美表示，大部分土地都已徵收，仍有一部分尚未徵收，土地徵收完畢必須在3年內開工，現在卡在工程費用還沒確定，如確定，剩下用地馬上取得就可以施作。但蔡錦賢強調，八里105市道未來是要銜接到淡江大橋，才能分散車流，否則塞車會更嚴重，因此工期不要拖太久。

蔡錦賢要求，市府該徵收就趕快徵收，沒錢再想辦法，例如經費預算可以分5年編列，不要等經費一次到位再開工，錢到哪做到哪。新北市代理市長劉和然承諾會控制好經費，責成工務局全面檢視工程。

聯絡新北市林口、八里兩區的市道105 往北可銜接台64線、台61線及台15線，往南可聯絡國道1號及機場捷運林口站，但現況蜿蜒崎嶇、寬度不足，當地人都稱做「九彎十八拐」，新北市府推動延伸、拓寬計畫，並採環型高架解決路段高低落差。