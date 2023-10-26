櫃轉市掀熱議 櫃買董座：公司有選擇自由

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證交所本月初「強化生技產業發展策略」奏效，生技股王、獲利王、市值王保瑞（6472）、泰博（4736）、藥華藥（6446）相繼宣布櫃轉市，證交所對生技股招手頻頻也引發熱議，櫃買中心董事長陳永誠於26日例行記者會中指出，兩家交易所畢竟是在「同一個池子裡」，企業有選擇的自由，但櫃買會盡量做好服務並強化監管規範，期許能對所有櫃買家族成員發展提供幫助。

證交所近來積極向生技業招手，保瑞、藥華藥、泰博都本月陸續決議擬申請轉上市，不過，根據統計，以申請時件計算，2020年後至今僅精聯、桂盟、南光等6家申請櫃轉市，近五年來每年平均僅約4～5家，較早期家數大幅減少，上櫃股轉上市在近年來罕有所聞。

陳永誠表示，針對有意轉上市的公司櫃買會盡量慰留，但企業當然有選擇的自由，公司也會自行評估該決策是否對公司有利。

他指出，兩家交易所其實是在「同一個池子裡面」，櫃買會繼續盡量做好自己的服務，如溫室氣體盤查宣導共計15支重要概念影片已上傳，可協助企業了解溫室氣體盤查實務，未來也將盡力改善服務品質及監理規範，讓櫃買家族成員都能感受到櫃買中心對其發展有所助益。

而針對市場議論現有「櫃轉市」，卻無「市轉櫃」機制，櫃買中心監理部協理林婉蓉解釋，根據目前規定，公司「市轉櫃」唯一途徑只有掛牌創新版屆滿兩年且符合上櫃獲利條件，可申請上櫃，至於未來是否研議其他制度，仍須端看公司需求及主管機關態度而定。

不過，櫃買中心今年喊出上櫃家數24家、興櫃包含戰略新板45家的目標，今年來截至25日止，申請登錄興櫃的家數為49家、含戰略新板公司13家，已率先達標，惟申請上櫃家數僅19家，距離目標仍差5家，時序進入第四季，櫃買中心將全力衝刺。