劉烱德｜台股萬六保衛戰 短線資金轉進生技

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「以哈衝突」美方說服以色列推遲加薩行動，國際原油期貨昨日在倫敦及紐約二個交易所則是呈現漲跌互見；而美股因大型科技企業財報低於市場預期 （Alphabet 雲端服務營收遜色，德州儀器財測失利），引發晶片股暴跌，美股主要指數拋售潮湧現（標普500指數失守4200 點大關，那指收跌2.43%，費半指數重摔4.13%，台積電及聯電ADR則是分別大跌4.36%及4.03%），恐慌指數VIX大幅攀升；美債殖利率及美元指數走升。

Meta昨日盤後公布上季營收、獲利雙雙超越市場預期，盤後一度勁揚5.5%，但公司警告本季廣告需求受中東衝突等大環境因素影響而轉疲，最終股價震盪走低下挫3%。

隨著財報季的全面展開，投資人期待看見企業面對高利率，營收獲利成長的證據，以及消費者支出是否因通膨而發生變化；而目前聯準會打通膨維持政策利率高位及QT的堅韌態度，要是其他企業財報也不如預期，恐將加重進一步打壓投資人對股市的興趣。

今日台股受到美科技股重摔影響，加權指數早盤開低走低重挫逾250點，電子三雄同步走弱，AI概念慘綠一片，連傳金權值股也受到坡及；大盤長黑正式跌破16,200點，後續留意回測萬六或年線位置。

不光是美股投資人，近日央行公布9月金融情況，M1B、M2 年增率分別下降為 2.76%、5.98%，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額也連2月下滑，合計2個月來已大減逾2,000 億元，表示台股投資人「大家都比較審慎一點」。

台股自12,629起漲至高點17,463，回檔0.382指數將落在15,620附近，即便今日大跌也都在合理的回檔範圍之內（留意近日加速下跌）；第四季沒有企業財報干擾，選舉+作夢行情即將啟動；今日開盤資金就明顯出現流向生技，在AI概念股籌碼未能進一步沉澱，短線生技股可持續關注。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。