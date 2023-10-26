二水驛長宿舍活化露曙光 彰化縣府拼下年度爭規畫經費

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興建於1933年的彰化縣歷史建築「二水驛長宿舍」，地方期待活化多年，因宿舍木造屋頂已嚴重毀損，地方擔心活化無望；縣府文化局表示，修復再利用計畫已完成，23日已招開說明會說明計畫執行概況、文化資產價值及再利用可行性方案等，順利的話下一個年度能跟文化部爭取規畫設計費用。

二水驛長宿舍為日式木造鐵路員工宿舍，與一般雙併式木造宿舍不同，屋頂是日式「二重懸山頂」，室內保留床、下地窗的欄間、榻榻米、榻榻米下面的荒床地板、廚房及廁所等，保存日據及光復初期的宿舍樣態，雖有部分為增建，但建築、工藝方面完整性良好，具再利用潛力。

文化局指出，二水驛長宿舍原歸台鐵局管理，不過2009年二水消防分隊遷建覓地時，台鐵局將二水驛長宿舍等宿舍群所在的文聖段面積約450坪土地，一同撥用給縣府；地方盼能將二水驛長宿舍留下，消防局為符合地方期待，因此將其保留。

文化局說，二水驛長宿舍2018年9月20日公告登錄歷史建築，本月23日文化局在二水消防分隊2樓會議室舉辦說明會，說明目前計畫執行概況、文化資產價值及再利用可行性方案等，並與相關機關單位、團體及地方代表一同交流討論。

文化局強調，王縣長相當重視此案，因此第1階段的文史調查、建築師評估等修復再利用計畫中，由縣款先處理，第2階段舉行說明會與地方溝通，包括修繕後的活化方式，做修正廣納地方建議後修正，就可以來結案，順利的話明年能進入第3階段規畫設計，並申請工程款，縣府責無旁貸，將全力推動。