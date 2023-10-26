新竹縣訂深開挖勘驗作業原則 確保建設工地工安

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竹北市縣政七街大業建設工地發生3次道路和基地內塌陷，排水溝26日搶修完成，路面將進行假修復，縣府工務處代理處長陳盈州指出，建商提出的搶險計畫，由第三方公正單位中華民國大地工程技師公會審核，該處已訂定「深開挖及涉公共安全建築工地勘驗作業原則」，要求開挖10公尺以上建案都要先由承造及監造依工進行自主查驗，配合縣府的不定期勘檢，期減少公安意外風險。

專案小組委員現勘初步認為大業建設工地開挖地下6層22.5公尺，8月21日第1次發生道路坍陷，是因地下室CCP止水樁不夠完善，10月15日第2次為排水量大造成排水溝底溝破損，開挖道路發現坑洞，10月17日第3次是因臨時電損毀，抽水機無法運作，地下水位上升，導致基地內出現坑洞。

陳盈州說，經專案小組委員現勘建議該工地目前先穩固地下水位，新業建設提出的搶險計畫由第三方大地工程技師公會審核，縣府不介入，待該公會認可後才能進行搶險，針對道路修復完成後需進行檢測安全無虞後，報請公所同意才能開放通行。

陳盈州說，公共工程是採用「三級品管制度」，幾次建案公安事件會勘並無監造建築師監造紀錄及現場並無配置監造現場人員，與公共工程的監造制度有很大的差異。

在中央尚未修建築法前，工務處為此訂定「新竹縣深開挖及公共安全建築工地勘檢作業原則」，要求地下開挖10公尺以上，或開挖3層範圍達3000平方公尺以上的建築工地，針對開挖面、支撐及擋土系統、安全觀測系統及相關安全維護設施，要求承造主任技師及監造建築師都必須依工進做自主檢查並簽證負責。

同時設計「自主檢查表」，在同意開挖的建築工地，比照公共工程三級品管制度，排定勘檢期程，承造人接獲通知應準備建築施工圖說、施工計畫、安全監測報告及地基調查等資料，就自主檢查項目先行檢查及填列。

陳盈州指出，縣府委派專家及專業團體檢查結果如有缺失，提出改善建議事項，起造人及承造人須在期限內完成改善申請複檢，必要時召開專案小組審查，若涉及違反建築法68條損害道路等公共設施，將依同法89條勒令停工，目前全縣有13處深開挖工地，將依勘檢作業原則在年底前完成檢查。

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