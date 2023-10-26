雙11優惠狂歡！ 博客來買一送一抽小米手環 誠品線上家電5折起

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電商年度大檔雙11倒數，博客來27日至11月12日推出為期17天的雙11「購殺令」活動，27日至31日1100元大禮包，每天11：11開搶，現領現用。11月1日至11月12日雙11「購殺令」主會場強打「買一送一」、「美好生活選物111點OPEN POINT免費換」、「大組囤貨」專區，精選商品3折起，27日逢會員日全站滿千9折，滿2000元送200元E-Coupon。活動期間邀千萬會員同樂，推「光棍夾夾樂」遊戲，有機會抽中人氣商品小米手環8等。誠品線上即日起精選除濕機、空氣清淨機、電熱披肩、暖燈、電暖器等季節家電，飛利浦、聲寶、三洋等國內外家電品牌5折起。

博客來強打「買一送一」、「大組囤貨區」等單元，像是「德國好立善維他命C發泡錠（20錠）檸檬口味」買一送一，平均一錠不到6元，「Dr. Wu超逆齡修復精華乳50ML」，買一送一，特價1350元，累積熱銷破4千件人氣文具用品「直角三角文件夾」兩入組也只要148元。「大組囤貨區」，主打青少年必讀重量級作品《修煉（全套5冊）》，特價75折1350元，BBC票選最愛床邊故事《茱莉亞．唐娜森經典繪本有聲套書（8本）》，特價23折，799元。

看好雙11買氣，博客來雙11暖身場首5日（10／27-10／31）每天11：11送出最高1100元大禮包（限量），與消費者大玩「光棍夾夾樂」，天天夾幸運好物折價券，更有機會抽中人氣商品小米手環8、日本麗克特雙面煎烤盤5折券等。雙11限定（11／11-11／12）全站滿千88折，累計滿萬登記送千，選擇7-11取貨，消費滿千限量登記送「中杯熱精品美式」，21家銀行支付，最高11％回饋。挑戰雙11活動業績較平日成長3倍。

響應換季熱潮，誠品線上即日起精選換季家電5折起，誠品線上另觀察到，平台雖受出國旅遊及暖冬影響，但預估清潔、除濕機等品類將會表現亮眼；此外，雙11來臨也有好康，外文書滿1200元享9折，9大館別滿1800元享9折，單筆滿6000元贈666元抵用券，周五限定誠品點數3倍送。門市取貨也有福利，滿199元免運，滿800元送80誠品點。

不少商品下殺3折起，像是蘭蔻超未來肌因賦活露，38折只要3099元；NIKE AIR FORCE 1 07休閒鞋打65折，特價2180元。