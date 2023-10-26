保護生態 海保署將管制活海馬、石珊瑚進口

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海洋委員會海洋保育署26日表示，海馬、石珊瑚、部分軟珊瑚是國際瀕危野生動植物貿易公約管制物種，但過去並未針對活體單獨號列，導致難以掌握進出口數量，經該署協調經濟部國際貿易署獲其同意，這些活體商品將自11月1日起採用專屬貨品分類號列。

海保署說明，海馬屬所有種目前已紀錄至少46種，石珊瑚目所有種約有2000餘種、黑珊瑚、藍珊瑚、笙珊瑚等，均已列入華盛頓公約（CITES）附錄物種。其中，海馬是海龍科小型硬骨魚類，為高度演化或特化的海洋物種，因棲地侷限、破壞或喪失及過度商業利用，導致族群數量縮減。

近來有飯店將海馬融入菜單食材中，海保署特別提醒，許多生物因人累過度的利用而面臨生存危機，建議勿採捕野生物種，海馬養殖場倘是以購入人工繁殖海馬，或可減輕野外捕捉的壓力。

至於珊瑚，海保署說，珊瑚具有造礁、保護海岸、孕育生物多樣性、維持生態平衡、供應食物和藥物、推動觀光休閒旅遊、促進藍色經濟、教育研究、培育海洋文化等價值、功能與服務，同樣為自然生態與人類社會重要的資產，應減少採捕野生個體。

海保署強調，依據野生動物保育法第24條暨施行細則第26條規定，海洋野生動物活體輸出入須經中央主管機關之同意；也提醒未來報運活海馬、活石珊瑚及活軟珊瑚時，應申報正確貨品分類號列，以加速貨物通關。