福和客運有意停駛9026路線？ 基隆市府：公路總局將接管

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外傳經營國道客運9026路線的福和客運，因為旗下駕駛人數不足，有意自11月1日起，停駛國道客運9026路線。公路總局透露，目前並沒有接到相關申請，基隆市長謝國樑26日表示，他已與公路總局聯繫，務必確保通勤族的權益。市府交通處也表示，公路總局已有因應方案，將接管該路線。

國道客運9026自今年1月由福和客運接手營運後，便頻頻傳出運量不足，經營出現狀況等傳言。公路總局也召集四到五家其他客運業者支援福和客運不足的運量。

不過，近期傳出福和客運有意自11月起停業，或是停駛9026路線。為此，基隆市議員秦鉦等人，也在市議會提出，希望市政府能夠密切關注後續發展。對此，謝國樑表示，他先前曾與公路總局局長陳文瑞以電話聯繫，得知到目前為止都還不確定業者是否會停業。但他會再與公路總局聯繫，希望能夠確保基隆市通勤族的相關權益，不受任何可能的業者變動影響。

公路總局台北市區監理所副所長李珮芸表示，目前公路總局並沒有接獲業者的相關申請，北市所已提出因應計畫，已經委請支援9026路線的其中一家業者出面統籌其他業者，補足福和客運不足的運量，預計11月1日起上路。若福和真的退場，也能由業者迅速接手營運，不致影響基隆市通勤族的權益。

李珮芸透露，公路總局核定的9026路線平日應發出168班次、假日72班次，但目前福和及皇家客運發車班次不到一半。因為福和客運自1月接手營運以來，屢次違反規定，截至9月底為止，公路總局已針對福和客運開出50餘張罰單。

若福和客運無法支付公路總局的裁罰，李珮芸表示，若真的業者不支付相關裁罰金額，屆時也會移送強制執行。