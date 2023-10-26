路透：歐盟擬對進口天然氣設限甲烷碳排

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歐盟執委會擬議從2030年起，對銷往歐盟的天然氣實施甲烷碳排限制，此舉形同向包括美國在內的境外供應商施壓，逼迫供應商需減少製、運流程中的洩漏。

路透社今天取得這份日期為10月23日的提案，是歐盟為回應來自歐洲議會與像法國等幾個大國成員施壓。當前歐盟正就處理境內甲烷逸排的甲烷削減法展開討論。

各國燃氣發電和家用供暖所用的天然氣，主要成分就是甲烷。同為溫室氣體的甲烷是導致氣候變遷的第2大元兇，僅次於二氧化碳。

這份新提案要求外國天然氣供應商遏止因漏油和天然氣基礎設施所導致的甲烷散逸。

這份提案的草稿裡寫道：「考量到供應安全，不遵守規定者的激勵將有所減少。」

如果提案獲得通過，歐盟執委會之後將在「施行細則」中制訂細節。一名歐盟執委會發言人不願對此回應。

德國議員鮑路斯（Jutta Paulus）是甲烷削減法的歐洲議會首席談判代表，她對進口天然氣的甲烷碳排設限表示歡迎。

鮑路斯說：「只不過等2030年才行動為時已晚。」歐洲議會方面已就推動2026年起對進口化石燃料實施甲烷限制展開談判。

挪威是世界上甲烷排放強度最低的化石燃料生產國之一，去年躍居為歐盟最大天然氣供應國。限制甲烷碳排可能對其他排放強度較高的歐盟天然氣供應國有較大衝擊，像是阿爾及利亞和美國。

歐盟各國和立法機關想趕在11月30日登場的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）前，就甲烷削減法達成共識。

這份歐盟執委會提出的新草案，有望大幅強化談判中的甲烷削減法。歐盟於2021年12月提出的甲烷削減法，原本只適用於歐洲境內的石油和天然氣生產商，未觸及進口天然氣，而後者占歐盟供應量的80%以上。