薛瑞元稱北市流感疫苗接種落後 衛生局反駁：今年打氣佳

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台北市校園不開放接種高端流感疫苗，衛福部長薛瑞元今指出，台北市特定族群疫苗接種率較低，北市「不要在那邊講一些限品牌的口水戰，大可不必」。台北市衛生局回應，截至10月24日為止，北市已接種34萬7638劑，較2022年同期成長13％，採購疫苗使用率已達47.54％，顯示今年民眾接種較踴躍。

薛瑞元今在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，公費流感疫苗在大部分縣市沒有什麼異樣，但是台北市的施打率是落後的，65歲以上來老人、學齡前兒童、學生、醫護人員施打率都較低，呼籲台北市趕快打好打滿，「不要在那邊講一些限品牌的口水戰，大可不必」，「台北市民的教育程度比較高，應該不會這樣（施打率低），政府有責任趕快催打」。

衛生局回應，截至10月24日為止，北市已接種34萬7638劑，較2022年同期成長13％，採購疫苗使用率已達47.54％，顯示今年民眾接種較踴躍；重點族群部分，6個月至6歲學齡前幼兒較2022年同期增加5242劑、上升7.07％；醫事人員增加1867劑、上升2.51％；學生增加3萬354劑、上升12.76％；65歲以上長者減少6577人、下降3.6％。

為提升長者疫苗接種率，衛生局表示，已與各里辦公處合作，10月2日至12月2日在社區設置618場次接種站，10月24日止，尚有207場次，以便長者及社區民眾就近接種流感疫苗，也可擇378家合約醫療院完成接種。

衛生局表示，已請醫療院所持續運用門診提示機制加強提醒符合資格民眾完成接種，並透過多元媒體管道曝光流感疫苗接種訊息，目前仍於流感流行期，呼籲儘速至378家合約醫療院所接種疫苗。