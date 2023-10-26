台積電1.4奈米廠落腳何處？陳亭妃招手「歡迎來台南」

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外傳台積電1.4奈米新廠將進駐台中科學園區，但最終落腳何處仍引來各界關注。經濟部長王美花今(26)日於立法院備詢指出，中科二期確定有規劃給台積電使用，不過先進製程規劃仍由台積電來決定。民進黨立委陳亭妃質詢時向台積電正式招手，強調台南水電和土地都沒有問題，台南已經準備好了，歡迎台積電在台南設廠，不一定要在中科。

國發會主任委員、農業部部長、經濟部部長、內政部首長及原住民族委員會首長今日於立法院經濟委員會，就「國土計畫未來對地方農業發展及國土保育之影響」進行報告，並備質詢。

陳亭妃表示，台積電1.4奈米廠落腳在什麼地方，大家都拭目以待，今天在這裡正式拜託台積電，歡迎來台南設廠，台南相關條件都很充足，3奈米和5奈米廠都已經在台南了，無論從主客觀條件、垂直整合、水電供應等各方面來看，來台南都沒問題，希望可以給台南更多「關愛的眼神」。

經濟部長王美花回應，樂見地方和立委都支持台積電，這部分會和國科會做細部溝通和盤點，從考量點來看水電會是基本。

民進黨立委蘇治芬表示，台積電是否會落腳中科？王美花說，中科二期確實已經有規劃給台積電用，地方政府的相關程序皆已完成，不過先進製程的布局還需要政府來盤點合適的土地，現在比較可行的用地會是中部以南，但並未具體說出何處。

國民黨立委楊瓊瓔也進一步確認，台積電是否要在中科落腳？中科的水電在中央和地方合作下，已經能保證水電夠用，土地是否會如期在明年6月交給台積電？王美花說，目前這些是由國科會負責，但目標確實希望明年6月可以把土地交接給台積電。