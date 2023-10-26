跨海送暖到金門 健保匯集大愛助弱勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

健保署台北業務組長李純馥攜帶健保愛心捐款237萬9,330元支票至金門，與金門縣長陳福海26日共同舉行「健保署愛心捐款協助金門經濟弱勢縣民健保欠費」捐款儀式，並由陳福海代表接受捐款。李純馥表示，此次健保署愛心專戶協助金門弱勢積欠保費之民眾，計48戶共66人受惠，同時立即解除該等弱勢民眾滯欠保費的憂慮。

近年來受新冠疫情衝擊，部分民眾面臨經濟壓力，許多弱勢家庭無力繳納健保費，健保署除推動健保費緩繳措施外，同時主動與縣市政府跨機關合作找出無力繳納健保費的弱勢民眾及家庭以協助渠等繳納健保欠費。

台北業務組表示，此次透過民眾愛心善款，協助弱勢民眾繳清健保欠費之受惠者，其身分計有低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少及中重度身心障礙者等，最小受惠者7歲，最大受惠者72歲。

李純馥進一步說明，部分捐款者過去也是受補助者，健保愛心專戶都是累積社會各界人士善款，冀期匯集眾人力量，共同守護弱勢家庭度難關。健保署並對所有捐款者表達誠摯的感謝與敬意，盼此善舉續傳揚。

李純馥同時強調，關懷弱勢是全民健保願景之一，運用愛心專款助弱勢，讓民眾可安心就醫。此外，對於一時經濟困難無法繳清保費者，健保署亦提供分期、紓困基金無息申貸等措施，以協助紓解其健保欠費壓力。