衰退說被打臉？美Q3經濟成長估兩年來最強

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由於就業市場緊俏帶動薪資上揚，為消費者支出增添火力，美國第三季經濟可能創下近兩年來最強勁的增長，再度打臉經濟即將陷入衰退的警告。

美國商務部將在周四發布第三季國內生產毛額（GDP）初值，數據也料將顯示住房投資在連跌九個季度後出現反彈。隨著興建工廠帶來的提振逐漸減弱，第三季商業投資應已放緩。拜登政府為促進美國的半導體製造業務而採取了多項措施，這引爆了一波建廠熱潮，包括台積電在亞利桑那州興建的高階晶圓廠。

儘管第三季的強勁增長可能無法保持下去，但仍將證明即使經歷聯準會的暴力升息，美國經濟仍然深具韌性。

受到全美汽車工人聯合會（UAW）罷工和學貸恢復繳款影響，美國第四季GDP成長力道可能放緩。

稍早前福特汽車和UAW宣布，在為期六周的罷工行動後，雙方終於達成了一項加薪幅度創下記錄的初步勞資協議。

大多數經濟學家已經修改預測，現在他們認為聯準會可以引領經濟實現「軟著陸」，稱第二季強勁的勞動生產力將維持到第三季，且單位勞動成本將放緩。

BMO資本市場資深經濟學家Sal Guatieri表示，我們看到的是和經濟衰退完全相反的情況。美國的消費力是帶動經濟成長最大的引擎，由於今年夏季美股表現強勁且汽油價格持穩，在消費信心改善之下，消費力似乎已在年中復甦。

根據路透社所做的調查，受訪經濟學家預估美國第三季GDP季增年率為4.3%，較第二季的成長2.1%倍增，並創下2021年第四季以來新高。

聯準會認為不會引發通膨迅速上揚的經濟成長率約為1.8%，而實際上美國經濟的成長速度遠遠超出這個水準。