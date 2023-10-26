《金融股》上海銀高資產財管業務 獲准續辦至115年

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【時報記者任珮云台北報導】金管會於2020年推出財管2.0方案，首波獲准開辦高資產財管業務的三家銀行，皆於今年積極爭取續辦資格，上海銀(5876)於6月向主管機關提出續辦申請，並於10月取得金管會同意續辦至115年12月31日。上海商銀總經理郭進一表示：上海商銀以高資產客戶財富傳承作為業務核心價值，提高金融產品創新能力，以客戶資產穩健增值，世代傳承為服務宗旨。透過辦理高資產財管業務，上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務，延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務，與客戶建立更緊密的往來關係，創造雙贏的局面。

上海商銀長期深耕兩岸三地跨境貿易融資企業，奠定客戶深厚信任基礎。近年國際稅改變遷巨大，如CRS共同申報準則、境外資金匯回專法實施及CFC受控外國企業制度等，皆對台商資產佈局產生相當的影響。上海商銀以客戶需求視角出發，結合外部專業稅務團隊，一站式的服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案。並秉持「以客為尊，穩健增值」理念，為客戶建構財富藍圖。在產品的研發與導入，著眼於客戶需求及風險承受度，創新專屬產品設計，發行境內外幣結構型金融債券，滿足資產配置及穩健成長的目標；更投入資源建構高資產客戶專屬模組系統，針對個別客戶投資組合與適配性進行差異化管理，目標以智慧精準、系統化的風險監控，讓客戶根留台灣，做好資產配置規劃。

上海商銀鑑於全球政經環境、稅務改革牽一髮而動全身，傳承規畫需長期且滾動式的評估檢視，在人才培育上，持續推動高資產財富管理專業人才資格認證課程，聚焦稅務與家族傳承信託規劃，培養國際金融專才。此外，上海商銀悉心打造高資產客戶專屬權益及優惠外，首創「全家共享」尊榮禮賓服務，提供「海內外健康醫療」、「精緻生活」、「高端旅遊」等專屬管家式服務。