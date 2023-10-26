《光電股》面板量增價漲 群創Q3每股虧損收斂至0.21元

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【時報記者莊丙農台北報導】群創(3481)公布第3季財報，由於TV面板價格反彈，營運較上季及去年同期提升，單季營收577億元，季增5％、年增20％，營業損失收斂至16億元，稅後淨損19億元，虧損是6季度以來最低，每股虧損0.21元。折舊及攤銷為76億元，資本支出為53億元。預計第4季大尺寸面板季減5～9％，ASP持平；中小尺寸1成以上的衰退。

群創指出，第3季客戶拉貨動能、各應用別面板價格續漲、以及成本精實效益，季營收成長5％、營業成本下降2％，單季毛利率提升至7.2％、營業利益率接近損平。上半年全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守，透過產能調控，維持供需平衡帶動價格上漲。

今年第3季整體出貨面積647萬平方公尺，較季減6.7％，液晶面板售價為每平方公尺279元美金。單季營收以產品應用別區分，電視為37％、可攜式電腦為22％、車用產品為21％、手機及商用產品為13％、桌上型螢幕為7％；以產品尺寸別區分，10吋以下為15％、10到20吋為33％、20到30吋為15％、30到40吋為7％、40吋以上為30％；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比維持78％以及22％。

累計前3季營收1583.36億元，營業損失155.34億元，歸屬母公司業主淨損154.06億元，每股虧損1.64元。

第4季即將進入產業傳統淡季，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估面板價格持平或微幅修正，公司將根據市場動向及客戶需求持續動態產能調配及提高生產效率。