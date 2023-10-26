《電零組》台郡拚Q4優於Q3 估產值季增5~15%

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【時報記者張漢綺台北報導】儘管國際局勢不穩定影響終端消費市場需求，軟板廠台郡(6269)致力維穩第4季獲利，台郡財務長熊雅士表示，公司目標是促使第4季營運表現優於第3季，預估2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%。

台郡今天下午舉行線上法說會，熊雅士表示，2023年對台郡是具挑戰的一年，通貨膨脹及國際局勢不穩定帶來的全球經濟衰退疑慮，影響終端消費市場需求，第4季以維穩獲利優先，台郡將以落實精實管理來彈性調整資源運用效率，促使第4季營運表現能優於第3季，預估2023年第4季生產產值將較第3季增加5%到15%。

在毛利率方面，熊雅士表示，第4季影響毛利率的正面因素包括：新產品量產過幾個月，良率及工廠營運效率提升，且營收放大，加上匯率目前看起來似乎是貶值，不利因素則有季度降價。

受到終端消費市場需求下滑影響，台郡2023年第3季合併營收為80.12億元，季減1.4%，年減34%，由於智慧機新品量產帶動，單季合併毛利率為18%，季增2.3個百分點，年減4.3個百分點，營業淨利率為8.3%，季增3.1個百分點，年減6.6個百分點，稅後盈餘為7.75億元，季增38.4%，年減59.3%，單季每股盈餘為2.42元。

今年第3季通訊產品佔台郡營收比重為58%，其中新機佔手機比重為52%，整體高頻傳輸產品佔比達38%；至於第4季，台郡預估，第4季手機佔比將高於第3季，達63%到68%，電腦約佔22%到27%，消費性產品佔比約5%到15%。

台郡於10月20日起開始公開收購宏觀微電子普通股，熊雅士表示，此收購案主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，台郡的技術整合佈局藍圖，從數年前開始研發以LCP材料為基礎的FPC2.0 Metalink技術，再進而提出FPC3.0的NeuroCircuit(光波導)技術，開展毫米波通訊與感應技術應用新里程碑，再基於未來市場需求整體模組化解決方案，台郡為中長期發展提前佈局，冀望藉此收購案之策略合作下，為AIOT(人工智慧物聯網)及光通訊模組提供整合性的解決方案。

熊雅士表示，台郡已經邁開整合關鍵的一步，公司定位從幾年前賣軟板技術給客戶，現在則是訊號傳輸技術整合者，提供客戶整合性訊號傳輸解決方案，這是中長期營運目標，期待未來2到3年可以開花結果。