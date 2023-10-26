《科技》高通新S7/S7 Pro Gen1音訊平台 傳輸範圍再延伸

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【時報記者王逸芯台北報導】高通於Snapdragon高峰會宣佈推出高通S7和S7 Pro Gen1音訊平台，這兩款平台是高通迄今為止最先進的音訊平台，專為耳塞式耳機、耳罩式耳機和喇叭而設計。高通此兩款音訊平台的運算效能和AI效能分別達前代的6倍和近100倍，其中，S7 Pro更是透過低功耗Wi-Fi和高通的XPAN技術(擴展個人局域網)將音訊裝置的涵蓋範圍，延伸至遠超出目前僅使用藍牙所能達到的範圍。

高通S7和S7 Pro Gen1音訊平台結合高效能、低功耗運算、裝置上AI和先進的連網能力，將開啟音訊創新的全新時代，以帶來突破性的使用者體驗。S7 Pro還配備微功率Wi-Fi，將音訊裝置的涵蓋範圍，延伸至遠超出目前僅使用藍牙所能達到的範圍，讓使用者在家中、建築物、或是在校園內四處走動時，能同時聆聽音樂或撥打電話。

高通技術公司副總裁暨穿戴式裝置和混合訊號解決方案總經理Dino Bekis表示，這兩款平台為超低功耗下的高效能音訊樹立了全新標準。這些配備頂級技術的平台可與裝置上AI相互配合，無論走到哪裡，都能提供沉浸式和個人化的音訊體驗- 無論在開會、社交、遊戲、聽音樂，或只是需要安靜片刻。S7 Pro平台採用我們的微功率Wi-Fi和革命性的高通XPAN技術，進一步變革了音訊體驗，透過實現整個住家和建築物的音訊覆蓋範圍，支援高達192kHz的多聲道無損音樂串流和為遊戲增強的多聲道空間音訊。

另外，高通最新的Snapdragon 8 Gen 3行動平台和Snapdragon X Elite，都配備的Snapdragon Sound技術。