《其他股》八貫報喜 Q3、前3季獲利同創高

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【時報記者王逸芯台北報導】八貫(1342)公布第三季財報，單季、累計每股獲利均創歷史新高。八貫樂觀看好受惠既有產品與新產品出貨自第四季起能見度大增，業績將明顯成長，且全年獲利成長表現將優於營收成長。

八貫第三季營收6.6億元，年增加2.8%，單季毛利率33.4％，較去年同期增加2.5個百分點，使第三季營業利益1.7億元、稅後淨利1.5億元，分別創下歷年同期高與單季新高表現，年增率分別為21%與18.4%，第三季每股稅後盈餘(EPS)2.19元，亦為新高；累計前三季營業利益4.4億元，稅後淨利4億元，EPS達到5.68元，均為同期新高表現。

八貫第三季毛利率維持在高檔表現，係受惠匯率因素與整體生產效率，就產品別而論，航太、軍工產品線出貨維持基本盤，然戶外產品因新品陸續出貨，推升戶外產品毛利來到相對高點，繳出營益率與稅後淨利率分別達25%與23.2%，與去年同期相較，呈現三率三升走勢；展望第四季，戶外受惠既有產品與新產品出貨自第四季起能見度大增，業績將明顯成長，預期具相當成長力道，航太救生產品線亦可保持穩健成長。

八貫預期，第三季處於出貨調整階段的戶外與醫療產品線，第四季業績應會逐步回升，加上航太救生及軍工應用產品線保持穩健成長力道，全年營收表現維持與去年相當應可期，其中戶外產品線在已見客戶提前拉貨下，比重應會擴大，雖使單季產品組合有所變動，惟第四季受惠戶外、醫療與軍工等產品線的新品亦開始啟動出貨，八貫仍致力使全年獲利成長表現，優於營收成長表現。