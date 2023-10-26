《產業》春燕不來 工研院IEK：今年臺灣石化業產值估衰14%

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【時報記者王逸芯台北報導】工研院IEKConsulting今日出具最新數據，有鑑於上半年石化產業持續低迷，加上國際政經風險不確定性在下半年持續增強，預估2023年臺灣石化產業產值1.6兆元，年衰退14%。

工研院IEKConsulting指出，2022年受到俄烏戰爭爆發，油價高檔震盪，引發全球通膨之影響，上半年雖持續前一年榮景，但下半年景氣反轉直下，整體石化產業產值衰退7.8%。2023年仍受油價高、通膨等因素影響，終端消費疲弱，雖中國結束疫情開始復甦，惟復甦速度緩慢，石化產業上半年景氣持續低迷，第三季則開始有恢復跡象，若無其他因素干擾預期第四季可緩慢復甦，惟整體2023年產值相較於2022年保守估計仍有14.0%衰退幅度。10月爆發以巴戰爭增加不確定性因素，若能源供應吃緊而景氣持續低迷，石化產業衰退幅度恐再擴大。

近年石化產業發展重點圍繞在塑膠循環減量與淨零碳排議題，惟受到2020年COVID-19疫情影響，發展進度遲緩，所幸在2023年中國結束疫情封控政策後，全球石化產業開始恢復減塑與減碳發展。在減塑方面，石化大廠持續透過跨業合作布局塑膠循環再利用，國際循環減塑政策與公約發展路徑朝向「減量」、「重複使用」、「回收再利用」、「使用再生料」以及「使用生質材料」等方項發展。在減碳方面，則從「低碳料源」、「低碳能源」、「製程電氣化」、「二氧化碳捕獲再利用」、「低碳氫氣」等方向著手，生產出具備永續發展概念的石化產品。此外，疫後中國大陸石化產能大量開出，未來不僅將壓縮我國石化產品出口中國大陸空間，也牽動亞洲區域市場供需平衡，在全球石化產業市場具有主要的影響力。

臺灣石化產業以出口為導向，對於國際發展趨勢宜持續觀測並跟據自身條件調整跟進，尤其在面對中國大陸產能迅速擴增的威脅下，除持續開發高值化產品，並提高產品的永續低碳性，以避開低價量大市場，並分散出口區域過於集中風險。展望2023年，工研院IEKConsulting預估，臺灣石化產業產值1.6兆元，較2022年衰退14.0%。