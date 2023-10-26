華航冬季班表大增班 東京、熊本、福岡都入列

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華航 10 月 29 日起啟動冬季班表服務，再增加全線班次密集度，東北亞地區是持續增班的重點，華航每週將提供近 180 班服務，讓喜愛探索日韓的旅客有最多元選擇。桃園飛往東京成田的航班，將於 10 月 29 日起增加至每週 24 班，搭配松山飛往東京羽田每週 14 班服務、高雄-成田天天飛航，華航每週將提供多達 45 班、每天至少 6 班往返東京，幫助旅客更加靈活規劃行程。

9月中新開航的桃園-熊本航線，12月3日起增至每週 4 班，而桃園飛往福岡的航班也將於2024年 1 月 2 日起增加至每週 16 班，華航布局九州地區每週將達20班，飛航班次最為密集；另四國地區的桃園-高松自明年 1 月 2 日起增為每週 5 班。

親子旅遊最夯的琉球(沖繩)也擴大布署，明年1月起恢復高雄-琉球航線每週 3 班服務，桃園-琉球航班也將自每週 7 班增為每週 11 班，即每日有兩班台灣往返琉球服務；而大阪航線的旅客也有更多航班選擇，明年 2 月 2 日起，高雄-大阪增加CI166／CI167班次，由每週 7 班增加至每週 10 班服務，加上桃園-大阪每週 21 班，總計每週多達 31 班由台灣飛往大阪。

另桃園-釜山自12月13日起由每週7班增加為每週9班，明年1月起再增至每日兩班飛航，加上桃園-首爾仁川、松山-首爾金浦、高雄-首爾仁川及高雄-首爾金浦航線，總計每週多達 40 班由台灣飛往韓國。

著眼於南部民眾的旅運需求，華航逐步擴增高雄航線服務，除了高雄飛往東京成田與大阪陸續增班、新開航金浦及復飛琉球外，高雄-香港自 10 月 29 日起將從每週 7 班增加至每週 14 班；12 月 9 日起恢復高雄-新加坡每週 3 班服務，每週二、四、六飛航，航班午去晚回，便利旅客安排行程。

東南亞航線也看好印尼市場需求，10 月 29 日起每週提供 10 班桃園往返雅加達；桃園-清邁航班也規劃於 12 月 11 日起增為每週 5 班。

兩岸航線部分，華航集團將自明年 1 月 3 日起恢復松山-武漢航線，提供每週2班服務旅客，總計目前飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計 8 航點每週 62 班，將持續依市場需求評估安排航點及航班。

華航大洋洲布局雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭等四航點，因應南半球進入夏日旺季，自 12 月 12 日至 2024 年 1 月 28 日期間，桃園飛往雪梨航班將增飛CI055／CI056 班次，每週二、四、六、日飛航，總計每週將提供10-11班往返雪梨。

華航北美目前共有五大航點，透過增班加密航網，每週近 40 班往返北美，為滿足季節性旅運需求，規劃今年 11 月 1 日至明年 1 月 25 日期間，提供桃園-舊金山CI016／CI015班次服務，每週最多將達8-9班直飛舊金山。