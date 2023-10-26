職業駕駛被檢舉「違規臨停」罰到吃不消 北市交通局承諾增長黃線段

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立法院修正《道路交通管理處罰條例》及相關細則部分條文，加重違規罰則。不過，國民黨台北市議員汪志冰指出，北市路邊黃線、紅線比例嚴重失衡，造成司機常被迫違規臨停，她呼籲交通局體諒職業駕駛難處，檢討黃、紅線及停車格規畫。交工處長劉瑞麟回覆，本月已增設約1公里黃線段，並承諾年底完成紅線規範檢討。

汪志冰指出，立法院修正交通相關法規後，除提高罰鍰外，也增加違規記點樣態、行人逕行舉發及歸責駕駛人等重大變革，不過今年6月30日新法施行後，北市7、8月交通裁決統計出的汽車10大違規記點案例分別為50144及56893件，相較1-6月平均5634件暴增10倍，其中又以新納入的「違規臨停」12187及15159件為冠。

她批評，北巿紅線總長2123公里，而可以臨停黃線總長度僅203公里，兩者比例為91比9，另外根據統計，台北巿共有53407格路邊停車格，卸貨停車格卻僅有2262格，計程車招呼停車格更是僅有937格，二者相加3199格還不到路邊停車格的6％，顯示道路規畫對於職業駕駛人極不友善。

她進一步說明，道路交通管理共有19項違規記點樣態，包含新增的7個項目，並新增13項民眾可逕行檢舉樣態，又修法將違規責任歸責於實際駕駛人，有別於過去不確定駕駛人不予記點的作法，檢舉案件大增，且職業駕駛人1年內只要遭記點達12點，就會被吊扣駕照2個月無法工作、2年內只要吊扣2次，再被記點就吊銷駕照。

她說，有計程車司機因為乘客隨意指定上下車地點遭民眾檢舉，1天就收到3張罰單、3次記點；另外，有物流業者向她陳情表示，送貨店家外常沒有停車格，被迫冒著遭檢舉的風險工作，她詢問交通局長謝銘鴻，職業駕駛人如此是否容易被記到12點違規？她也呼籲，司機固然需要遵守法規，但也希望交通局體諒職業駕駛困境。

謝銘鴻坦言，職業駕駛1年內累計記點12點的確很容易，駕駛生計更會因此受影響。劉瑞麟則表示，交工處自9月來確實收到很多記點案件，也收到許多建議，並承諾12月底前完成紅線規範檢討，希望在紅線段每150公尺增設約10至12公尺的黃線段，方便民眾臨停，他進一步指出，本月已畫設46處黃線段，總長近1公里，預計明年3月前能落實於整個台北市。