下中興橋匝道車禍頻傳 新匝道截彎取直預計2026年底完工

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中興橋連接台北市萬華區與新北市三重區，是雙北區通勤族重要通道，但是汽車由新北往台北下匝道時竟是180度的彎道。台北市議員陳政忠指出，近10年間該匝道短短不足百米卻發生多次事故，要求交通局檢討改善。新工處長林崑虎則表示，目前已規畫拆除迴轉匝道，改為自成都路下橋，並預計2026年底完工。

中興橋於1958年通車，歷經1988年改建後，三重往萬華方向駕駛要駛入180度的迴轉匝道，下橋後進入環河南路。陳政忠表示，不只迴轉匝道中間還有民宅，影響住戶安寧，迴轉匝道設計更是影響周遭環境景觀，且行人也不易穿越該段路口，嚴重影響當地居民生活品質。

他進一步說明，匝道僅短短約80公尺，然而近10年交通事故中，有人受傷的有2件、僅財產損害的5件、發生事故達成和解的54件，發生自撞有通報的也有13件，匝道旁牆壁都是黑色的衝撞痕跡，要求交通局重新檢討該段匝道設計及路線。

交通局長謝銘鴻表示，交工處去年5月曾模擬取消迴轉匝道，並調整康定路路型的方案結果是可行的。林崑虎進一步說明，今年5月完整的模擬報告中，目前規畫拆除迴轉的匝道，改為直行駛入成都路口，並拓寬為5.5公尺的車道，將來增設2條左轉往康定路北側行駛的車道及另1條右轉車道。

林崑虎表示，今年8月已至當地召開說明會並獲得當地民眾支持，明年預算中已編列設計費用，並於2025年編列工程費，改建工程預計2026年底就能完成。