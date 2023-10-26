低接買盤增溫 塑化行情止跌趨穩 PP逆勢小漲

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油價區間波動、低接買盤進駐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情止跌回穩；其中，PP逆勢小漲5美元，PVC、PE及PS悉數止跌持平，ABS、LLDPE小跌10美元。

分析師表示，以利差條件來看，乙烯、丙烯持穩，SM、ABS、PS也相對走堅，台塑化（6505）及台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）、台達化（1309）營運有撐。

廠商表示，成本端對PP支撐尚可，加上大陸近期產業操作率在81％以上，貨源供應大致穩定，但個別企業出現計畫外檢修，場內供應壓力減少。

需求方面，PP終端企業按需採購為主，下游膜料、注塑企業開工率維持六成，整體位置維持穩定，預計短期PP市場或將受到成本面支撐而收窄震盪。

大陸SM因成本支撐較強勁，企業部分有小漲，但買盤追漲謹慎，市場價格小幅震盪抬升。目前開工產業鏈中波動最大仍在於上游環節，SM基本面中期供需兩端矛盾均不激烈，供應無新增產能，受利潤限制，下游需求偏弱但具備韌性。

此外，大陸9月中下旬市場情緒緩和，PVC價格再次回歸偏弱回落行情。10月中上旬PVC檢修量增加，且部分存量產能中谷預計10月下旬重啟（原為10月中上旬，現延遲），新產能金泰四季度仍有投產可能。浙江鎮洋30萬料明年第一季投產。

據檢修計畫，10月中上旬將有一個短暫的檢修高峰，日均檢修量在350萬噸以上，但是持續時間較短，且當前PVC利潤尚可，預計總體開工將繼續保持較高水平。美國PVC產量回升庫存增加，台塑10月報價料大幅調降80美元。