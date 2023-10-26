《半導體》日月光Q3每股賺2.04元登3季高 前3季EPS達5.2元

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【時報記者葉時安台北報導】日月光投控(3711)周四召開法說會，同步於美國及台灣兩地發布112年度第三季營運報告，單季營收1541.67億元，季增13.12%、年減18.26%，雙率季增年減，每股盈餘2.04元，為三季以來新高。前三季營業收入淨額4213.33億元，年減14.61%，基本每股盈餘5.2元，低於去年同期的10.74元。

日月光投控112年第三季未經查核之合併營業收入為新台幣1541.67億元，季增13.12%、年減18.26%；營業毛利249.16億元，季增14.6%、年減34.38%，毛利率16.2%；營業淨利114.05億元，季增21.17%、年減51.84%，營益率7.4%；歸屬於本公司業主之淨利87.76億元，季增13.38%、年減49.75%；單季基本每股盈餘2.04元，為三季以來新高，高於今年第二季的1.8元、低於去年同期的4.03元。

日月光投控今年前三季營業收入淨額4213.33億元，年減14.61%；營業毛利659.96億元，年減34.54%；營業淨利285.13億元，年減52.79%；歸屬於本公司業主之淨利223.33億元，年減51.82%；基本每股盈餘5.2元，低於去年同期的10.74元。

日月光半導體封裝測試，112年第三季未經查核營業收入為新台幣836.84億元，季增9.95%、年減15.32%；營業毛利185.9億元，季增15.03%、年減35.52%；營業淨利88.2億元，季增19.1%、年減52.74%。前三季營業收入淨額2331.11億元，年減16.1%；營業毛利495億元，年減37.89%；營業淨利226.34億元，年減55.32%。

半導體封裝測試銷售分析，以產品應用別，通訊占52%，電腦占19%，汽車、消費性電子及其它占29%；以產品組合，Bumping、Flip Chip、WLP & SiP占44%，Wirebonding占32%，其它占8%，測試占15%，材料占1%。前十大客戶營收占比57%，資本支出2.1億美元，打線機台數2萬6215台，測試機台數5510台。

日月光電子代工服務損益表，112年前三季未經查核營業收入為新台幣709.7億元，季增17.45%、年減21.72%；營業毛利64.7億元，季增14.73%、年減29.65%；營業淨利27.67億元，季增32.45%、年減46.06%。前三季營業收入淨額1891.27億元，年減13.26%；營業毛利166.76億元，年減21.44%；營業淨利61.81億元，年減38.17%。

電子代工服務銷售分析，以產品應用別，通訊占34%，電腦占8%，消費性電子占37%，工業用占12%，汽車電子占7%，其它占2%。前十大客戶營收占比78%，資本支出0.28億美元。