台灣充電樁最大品牌 起而行以創新技術力提供智慧運具充電解方

「起而行綠能」因應全球車輛電動化潮流趨勢，響應政府部門節能減碳政策，面對電動車、車聯網與自動駕駛的新時代，與工研院合作厚植技術能量，完備電動車生態系。長期投入電動車充電系統開發、參與制定電動車充電標準規範，打造出台灣第一支汽車充電樁，現已成為台灣充電樁市場的領導廠商，服務的客戶包含：Toyota、Volvo、中華汽車、遠傳、光陽等品牌，同時因應台灣電動車市場逐漸普及化，起而行全台充電樁安裝數已逾2500座，市占率更超過6成。

起而行是由台灣工研院正式輔導創業的電動車控制模組設計公司，主要專注研發電動車控制系統，包含充電系統、馬達控制系統、整車控制系統與電池管理系統，並攜手士林電機、和泰汽車集團旗下和泰汽車及和潤企業，合資成立國內第一個專業充電服務暨營運軟體公司「充壩」（Gochabar），鎖定社區大樓、企業建置、公共建置三大應用場景，積極佈局全球智慧充電市場。目前市場觸及範圍包括：新加坡、美國、加拿大、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞等幾國。

面臨全球性的氣候危機，2050淨零轉型的腳步已逐步啟動，全球至今已有逾130國響應，政府部門也在2021年也宣示台灣將和國際同步。因此，2022年各政府機關提出「十二項關鍵戰略」具體行動與措施，預計將於能源、產業、生活、社會四大層面推動淨零轉型，並且目標在2030年將市區公車與政府各級單位公務車輛全面電動化，持續擴大新售電動汽車與電動機車佔比，朝向2040新售汽機車全面電動化的目標邁進，進而達到運輸部門在國際淨零路徑關鍵里程碑。

面對台灣電動車的數量日益增加，充電樁的數量及設備配置重要性也相對提升，起而行不但提供完整的充電解決方案，相關的充電裝置更經過經濟部標檢局的VPC認證，所有的充電樁都是「Made in Taiwan」，技術認證也是充電樁市場上最具完整，符合當下充電樁產品MIT的市場趨勢。

今 (2023)年，起而行綠能攜手士電布局美國電動4輪車快充充電樁市場，其中350kW快充充電樁在今 (2023) 年10月已取得美國UL認證，CNS及CE認證接續申請，預計在年底在美國出貨量可到100支。起而行綠能也規劃進軍日本和東南亞電動4輪車快充市場，預期3年後在台灣以外海外市場，累計電動4輪車快充充電樁出貨量可到2000支。隨著全球電動車市場的蓬勃發展，起而行也積極拓展新南向智慧裝置市場，今(2023)年9月與南洋理工大學能源學院(NTU ERIAN)攜手共同合作，導入完整智慧充電系統解決方案，打造智慧能源管理深度技術及驗證場域，同時亦可帶動未來的能源轉型。

運具的電動化及無碳化是實踐淨零排放的重要關鍵策略，起而行除響應國家淨零排放政策，未來目標在擴大國際版圖，發展完善的綠能服務，並以「生活轉型」及「產業轉型」的理念持續向淨零轉型的目標邁進，用創新的商業模式持續精進研發電動車裝置，持續開拓國內外電動車充電的市場，並秉持坐而言不如起而行的行動力，以一流的技術，高端的服務品質，希望從科技與生活兩方面促成運輸減碳的目標，共同實現 2050 年淨零排放之永續社會目標。