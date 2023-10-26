國民零食開起食堂 滷肉飯、冬瓜茶入味乖乖

台灣是一個擁有豐富在地小吃文化的美麗島嶼，這片土地上不僅孕育出了許多傳統滋味，也培育出了無數優秀的食品品牌。國民零食乖乖邀請到知名霜淇淋蜷尾家創辦人李豫及其團隊擔任專業開箱團，一起品嚐乖乖全新系列「乖乖食堂」的滷肉飯和冬瓜茶新口味，重溫台灣人最在地的美味記憶。

乖乖這次以「乖乖食堂」帶來的滷肉飯和冬瓜茶，不僅僅是美食，更帶有一份濃厚的台灣情感，是每個人對於這塊土地的獨特情懷，滷肉飯口味一入口就有濃郁的油蔥滷汁及滷肉香氣瞬間包覆口腔，神還原記憶中最熟悉的滋味，搭配上酥脆的口感，彷彿把台灣人的兒時味蕾帶入新的層次。

李豫也說到：「滷肉飯口味直覺可以跟汽水、啤酒搭配，柑橘類的飲料也很棒！」而乖乖食堂的冬瓜茶口味，則是以滿滿的冬瓜蜜香搭配乖乖的爽脆細緻，贏得了李豫的心，清甜不膩口，讓人忍不住一口接著一口通通吃光。 乖乖食堂和蜷尾家團隊都是對於台灣這片土地有著濃厚的愛，以及在創新推廣這部分有著共同理念，蜷尾家一直致力於用台灣在地經典滋味與霜淇淋做出人氣創新結合，而乖乖食堂則透過研發出滷肉飯和冬瓜茶口味，再次帶出了台灣人對於在地美食的熱愛，蜷尾家也期待未來能和乖乖正式合作，為台灣的美食文化帶來更多的新火花。

這次乖乖食堂帶來的創新在地口味，不僅將台灣在地的經典風味透過全新的方式呈現給消費者，也邀請蜷尾家創辦人李豫入座開箱活動，彰顯出乖乖對於愛台灣在地的堅持，也讓大家期待未來看到更多類似的合作，讓台灣的美食文化持續發展，為這塊美麗的土地增添更多美味的風采。