高雄國際食品展開展 陳其邁大推農漁產品

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2023高雄國際食品展26日在高雄展覽館南館開展，高雄市長陳其邁、經濟部國貿署高雄辦事處主任盧惠珠，以及外貿協會秘書長王熙蒙等皆出席開幕典禮，陳其邁指出，高雄農漁產業在去年產值高達約627億台幣，希望藉由食品展讓更多民眾認識和品嚐高雄的美味農漁產品。

陳其邁指出，高雄的漁業如鱸魚、虱目魚、養殖石斑等產值佔全國第二名，遠洋漁業佔全台灣產值約9成以上，高市府將持續透過不同的渠道來促銷高雄的農特產品。陳其邁強調，本次國際食品展是國際交流的絕佳機會，透過各國展示各自出色的農產品，台灣也正在努力成為一個自由貿易的國家，持續提高台灣農產品在國際市場上的競爭力，同時也期待能夠促進更多國際交流，讓台灣的農特產品媒合到更多優良廠商。

本次高雄國際食品展中，高雄市海洋局的「高雄海味鱻樂園」以遊樂園概念為主題，邀集高雄市22家優質在地水產業者，展出品項包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式商品，是高雄食品展展最大的水產品專區。除了展售優質精選水產品外，每日更安排舞台活動、業者舞台銷售。展覽期間只要在海味專區消費滿300元，可兌換獨創烏魚子魚鬆口味爆米花，消費滿500元憑發票可兌換抽獎券，最大獎有機會抽亞洲樂園門票。

農業局籌組的「高雄物產館」則有17家業者參展，並推出各式生鮮蔬果、農漁畜產品，展覽期間限定推出「高雄特調爆米花」、「消費購物券」，並邀請無國界料理「蘼樂餐酒」主廚Lisa、「LOFT蘿芙甜點」現場輪番上菜，民眾26日至29日可前往高雄展覽館參觀選購。