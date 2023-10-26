高盛改口 預測2國年底將再升息

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美系外資高盛預估，菲律賓以及印尼有機會最晚在今年底將會調升利率。同時，修改先前認為，這兩個東南亞國家可望長期暫停升息的看法。

高盛指出，匯價續弱以及通貨膨脹，這兩項因素有可能讓菲律賓以及印尼央行在11月例會時，調高政策利率。若菲律賓央行臨時改變心意，有可能還會更早升息。

菲律賓預估會把政策利率上調50個基本點至6.75%，可能在11以及12月各調升25個基本點，也就是1碼。繼上意外升息後，印尼可能再調高25個基本點，最晚到2023年底時，當地基準利率估增至6.25%，有機會成為這個基準利率自2016年引進使用後的最高。

美元一直走強，讓東南亞貨幣變成弱勢，亞洲各國央行也是頭很大，被外界頻頻要求要維持貨幣緊縮政策。印尼盧比在過去1個月貶值約3%，成為亞洲表現最弱的貨幣。菲律賓披索兌一美元的匯價接近57，當地央行也暗示差不多到了底線。

高盛表示，由於能源價格位居高檔，增加電力與運輸成本，最慢到了年底時，整體通膨不太可能降到央行2%至4%的目標區間內。調查過消費者信心後，通膨上漲的預期心態也深植人心。

印尼盾短期內將面臨壓力，促使當地央行採取更多先發制人的方法，尤其是在其它對付強勢美元的工具，影響力卻相當有限的情況下。升息後的短期內，印尼與美國的利差會明顯縮小。

去年，主要大宗物資特別是煤炭與棕櫚油的價格回檔，或將繼續挑戰印尼國內未來幾個月的政策決策。高盛估計，泰國、馬來西亞以及新加坡央行，可能在今年結束時，都不會變動現行利率。