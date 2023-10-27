CuboAi 打造全方位母嬰科技生態圈

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雲云科技於今年榮獲經濟部國家產業創新獎，並入選 Next Big 國家新創代表隊，創立的 CuboAi 為亞太區智慧寶寶攝影機的第一品牌，以守護全世界寶寶作為出發點，結合先進的 AI 人工智慧技術，即時偵測嬰幼兒的安全、睡眠狀況以及整體健康資訊，為傳統育兒模式帶來革命性的創新。目前全系列產品有 CuboAi 智慧寶寶攝影機、CuboAi 寶寶好眠版，以及今年甫推出的醫療級新品「CuboAi 智慧寶寶感溫片」與軟體訂閱服務。

一系列的產品與服務榮獲 20 多項國際大獎，包括 2020 年和 2022 年的美國消費性電子展創新獎(CES Innovation Awards)，以及 2023 年的日本 Good Design Award。團隊透過創新的數位營運策略，快速拓展全球通路，海外營收占整體營收約八成，顯示其作為世界級品牌的野心。打造全方位母嬰科技生態圈 (Comprehensive Smart Parenting Ecosystem) 為雲云科技的願景，未來除了推出更多育兒產品，也將結合台灣科技實力、攜手在地合作夥伴，一起打入國際，提供全球父母更完整也全面的育兒體驗。

時刻守護全世界寶寶 資安強化功能即將推出

以可愛送子鳥造型作為設計靈感的CuboAi寶寶攝影機，是以解決父母育兒痛點作為開發基礎，搭配領先的 AI 人工智慧技術，推出全球首創的口鼻覆蓋和翻身偵測功能，並打造出全球唯一的咳嗽偵測與連續體溫偵測功能，同時也支援危險區域偵測、睡眠分析及AI自動拍照錄等，時刻守護寶寶的健康、安全及睡眠狀況，並陪伴寶寶成長。

CuboAi 智慧寶寶攝影機帶給消費者科技育兒新體驗。圖／ 雲云科技提供

雲云科技為保障使用者的資訊安全，自產品開發階段即導入高規格的資安設計，採用銀行等級的加密建立點對點連接通道，並於 2020 年取得美國無線通訊與網際網路協會 CTIA 的物聯網資安認證。為強化防護等級，於今日宣布應用程式即將推出更新版本，新增資安強化功能「誰在線上」和「連線歷史」，持續提供使用者更高層級的資訊安全防護及安心的育兒環境。

創新數位營運策略 立足台灣 放眼世界

CuboAi 雲云科技以原生數位策略為作戰方針，採用直接面對消費者的 D2C (Direct 2 Consumer) 商業模式，目前銷售通路已拓展至11個國家，使用者遍及全球超過150個國家。為了能夠迅速掌握每一個市場，並深入了解在地消費者的痛點及思維，雲云科技網羅世界各國的優秀行銷人才，以在地思維精準行銷，並透過資料的整合與分析，即時反饋及調整營運策略，展現新創企業高度的靈活度和敏捷性，隨時因應變動做出適切的反應。

讓你安心陪你探索 建構「全方位母嬰科技生態圈」

雲云科技作為全球母嬰科技產業的領導品牌，致力提供全球父母最完整的育兒體驗，現已成功建立全球品牌與銷售通路，並以「全方位母嬰科技生態圈」為願景，將智慧寶寶攝影機定位為核心產品，積極開發周邊產品：2022 年發表CuboAi 寶寶好眠版，可即時偵測寶寶的呼吸微動量；2023年與優秀的夥伴攜手合作，共同開發 CuboAi 智慧寶寶感溫片，將此創新產品引入全球市場，讓父母可以即時觀察寶寶的體溫變化。未來，雲云科技將持續深耕全方位母嬰科技生態圈，提供父母更安心且放心的育兒體驗，讓寶寶可以安全地探索世界。