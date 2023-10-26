對打假球零容忍 丁彥哲要求球員簽切結書

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台酒26日指出，針對台籃球員涉賭事件，台酒公司再次重申對於涉賭違法一律採取零容忍立場，為杜絶類似事件再次發生，特於26日由台酒董事長丁彥哲與台啤籃球協會理事長林士傑共同赴球隊訓練基地，要求所有球隊人員簽署切結書，並將與台灣啤酒籃球隊教練團共同研商建立更嚴格監督機制。

台酒表示，特別感謝最高檢察院近期特別安排檢察官，為台灣啤酒籃球隊及台啤永豐雲豹職業籃球隊所有隊職員進行相關法治教育課程，強化球團法治教育觀念。

台酒長年支持國內體育活動，並為協助國家推動籃球運動，自1968年組立籃球隊，至今培植出許多優秀籃球選手。為持續提供台灣球員更好的發展，公司也一步步克服困難，秉持初心為臺灣籃球運動之發展盡力量。

近日前SBL球員吳季穎及前T1球員羅振峰認涉簽賭，該二位球員涉賭行為雖發生於效力台灣啤酒籃球隊之前，但涉賭行為已對台灣籃壇及球團皆造成嚴重不良影響，身為資深籃球迷的丁彥哲與所有支持台灣籃壇的球迷一樣，因發生此事件而為所有認真且優秀的球員感到不捨。

台酒表示，針對近日風波，台酒公司對於球員個人行為對籃壇造成之傷害深感惋惜，除請球迷一起監督，也期盼繼續給予認真球員支持，亦將持續監督防範，共同打造良好的籃球環境。