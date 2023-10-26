以色列指責中俄否決美提案 陸代表：把中方當對手是選錯對象

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大陸央視報導，聯合國安理會美東時間25日下午、北京時間26日凌晨，先後就美國、俄羅斯分別提交的關於以巴局勢的決議草案投票：俄羅斯草案沒有達到足夠票數；美國草案被俄羅斯、中方否決，阿拉伯聯合大公國也投下反對票。兩項投票結束後，以色列常駐聯合國代表埃爾丹發言，對俄中否決美國決議草案表示強烈不滿，並批評俄羅斯的決議草案。對此，中國大陸常駐聯合國代表張軍當場予以回應：把中方當對手是選錯了對象。

張軍說：「尊敬的以色列常駐代表，同以色列在這裡辯論不是我的本意。以色列把中國當成對手，也選錯了對象。你應該明白，從這一輪巴以衝突開始，中方就以非常明確無誤的語言，譴責一切傷害平民、違反國際法的行為。我們所說的平民，既包括巴勒斯坦平民，也包括以色列平民。」

第二，「你就今天的決議發表了評論，但我也要提醒你注意到，就在上周，（就）安理會一份同樣包含了譴責哈馬斯攻擊行為的決議，中國投了贊成票，而這項決議遭到了否決。」

第三，「我在剛才的發言中明確地提到，中國絕不是否認以色列的安全關切。相反，我們一直主張，同等重視以色列和巴勒斯坦雙方的安全關切和合法權利。當前的形勢下，我們在處理好這一輪巴以衝突的同時，不能否認巴勒斯坦人民的權利長期以來沒有得到根本的保障。我們也認為，衝突的根源在於「兩國方案」沒有得到很好的解決。

張軍希望，我們都能夠本著誠實的態度，尊重事實、堅守正義，通過我們的共同努力，既解決好當前的問題，也能夠讓以色列人民和巴勒斯坦人民能夠共同生活在和諧、平安、幸福之中。