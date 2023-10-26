東元五度參加高雄食品展 屏東廠2024正式營運

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東元餐飲集團率三大品牌摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、蜜可頌及東元電機連續五年參加高雄國際食品展，安心食品投資屏東長治鄉的屏東生物科技園區，打造專屬食品廠房，預計2024年正式營運，未來將全面提升食品製程及創新研發技術，促進地方經濟發展及就業機會，連結產學合作技術培育人才。

屏東生物科技園區位置優勢擁有競爭力的採購價格，縮短產地距離，東元餐飲集團表示，將從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味，開創多角化商機邁向國際市場。

東元餐飲集團今年於高雄國際食品展主軸為「攜手台灣農漁、創造產銷價值、邁向國際市場」，東元集團黃茂雄會長盼能為在地農漁盡一份心力，藉由旗下餐飲品牌大力推廣，以實際購買行動支持台灣在地農漁特產，2023年與農漁會合作推廣的餐點、禮盒商品品項超過百樣。

東元餐飲集團持續發掘在地食材，領導餐飲品牌，創新開發台灣農漁會特產，其中連續三年安心食品（摩斯漢堡）與高雄市政府合作以新鮮美味的龍虎石斑製成全球第一顆龍虎石斑珍珠堡等，深受消費者好評，今年更以高雄烏魚子推出摩斯漢堡新品「烏金天婦羅珍珠堡」、及樂雅樂新品「烏金奶油義大利麵」，「極鮮鱸魚干貝紙鍋」選用台灣優質的金目鱸魚以及「龍眼蜂蜜奶茶」為加入高雄大樹地區養蜂場採收的龍眼蜜。展區更特別增設海外區展示來自日本、韓國、菲律賓、澳洲、印度的商品，讓消費者同步品嚐到國際與在地多元新風味。