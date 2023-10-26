新光三越信義新天地日本展五大神級店初登場！職人來台展演倍增

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新光三越信義新天地今年日本商品展網羅72家名店集結、26家品牌初登場，因應國境開放國人出國頻繁，相對伴手禮熱度趨緩，邀來19家職人實演，其中五大神級店包括函館咖哩名店五島軒、日本第一的近鐵餐飲鰻江戶川鰻魚飯、連續三年米其林一星推薦下鴨茶寮的高湯蛋捲、北海道katsu-ten與牛嶋黑毛和牛炸肉餅等，首七日已吸客逾七萬人，估全檔吸客20萬創造5,000萬業績，年增15％。

新光三越指出，今年周年慶期間日本商品展自10月5日起分別於台北南西店、台中中港店率先登場，人潮帶動錢潮，第二波則進駐信義新天地，職人實演美食規模更勝疫情前，來台職人倍增。

而除了五大神級美食老店展演，此次只有A11才吃得到則要屬京都嵐山金之華蒙布朗專門店、抹茶雙名店宇治抹茶豆漿年輪蛋糕、大福神鯛魚燒等，其中鯛魚燒已累計售出逾8000隻，此外，日系伴手選物店則自31日登場，超過15品牌、60品項，10家初登場，並帶來全台獨家寶可夢米餅禮盒。

新光三越信義新天周年慶開打首週業績亮眼，開檔期間降溫有感，更帶動買氣沸騰，整體來客增1成以上，服飾皆有雙位數成長; 各品牌推明星唇膏、粉底吸引顧客！CHANEL、Valentino Beauty、Bobbi Brown等唇膏熱賣，四天就賣破5,000條；還有因彩妝帶動卸妝商品熱銷，SHU UEMURA明星卸妝油四天也賣出1,000罐;此外，服飾貨量穩定加上新品上架與天冷助攻，整體服飾都有雙位數以上成長。