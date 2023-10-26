《電零組》國巨前3季每股盈餘30.43元

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【時報記者張漢綺台北報導】國巨公司(2327)公布2023年前3季財報，第3季稅後盈餘為48.51億元，季增30.1%，年減24.2%，累計前3季每股盈餘為30.43元。

國巨第3季合併營收273.96億元，較上季增加2.4%，較去年同期減少11%，單季合併毛利率為33.2%，較上季持平，但較去年同期減少 5.3個百分點，營業利益為53.91億元，營業利益率為19.7%，較上季增加0.7個百分點，但較去年同期減少5.2個百分點，非營業項目淨收入為8.93億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得1.79億元及利息淨收入5.03億元，單季歸屬於本公司業主合併稅後盈餘為48.51億元，較上季增加30.1%，但較去年同期減少24.2%，單季每股盈餘為11.6元。

國巨今年前3季合併營收802.48億元，較去年同期減少13%，合併毛利率為33.1%，較去年同期減少5.4個百分點，營業利益為153.97 億元，營業利益率為19.2%，較去年同期減少5.8個百分點，非營業項目淨收入為27.67億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 10.29億元及利息淨收入11.08億元，歸屬於本公司業主稅後淨利為127.12億元，較去年同期減少31.5%，每股盈餘30.43元。

展望第4季，國巨表示，由於工作天數因10月中國長假及12月歐美聖誕假期而減少，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。