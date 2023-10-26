《經濟》陳建仁：確保供電穩定 極大化綠電發展

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【時報記者林資傑台北報導】行政院長陳建仁今（26）日於行政院會表示，政府將在確保供電穩定、兼顧降低空污與減碳的前提下，持續極大化發展光電場域、離岸風力、前瞻能源，以及提升能源效率，並搭配多元儲能、強化電網韌性等措施，逐步達成能源轉型。

陳建仁在會中聽取經濟部「能源轉型成果」報告後指出，台灣能源效率持續提升，風電與光電累積設置量已達約13.9GW（百萬瓩），為2016年1.9GW的7倍。再生能源發電量由2016年約127億度，成長到今年估達275億度，綠電占比達約10％。

陳建仁表示，因應國際淨零減碳趨勢，台灣首要任務是發展自主性、低碳化的綠色能源。在供電穩定前提下，要讓綠電極大化，不只能降低空污，對於台灣以外銷為導向的產業結構，在取得綠電及碳權等方面皆相當有助益，進一步強化競爭力。

陳建仁指出，台灣能源效率持續提升，依國際能效評比（ACEEE）顯示，2022年台灣能源效率進步到全球第8名，在亞洲國家中僅次於日本。針對場域空間、基礎建設、綠色金融等其他亟待解決的議題，請各部會持續合作促成。

為達成台灣能源轉型及淨零轉型目標，陳建仁表示政府將在確保供電穩定、兼顧降低空污與減碳前提下，持續極大化發展光電場域、離岸風力、前瞻能源，提升能源效率，並搭配多元儲能、強化電網韌性等措施，以更務實積極態度加速潔淨能源發展，逐步達成能源轉型。