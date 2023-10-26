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安理會以巴局勢決議草案 陸外交部籲：尊重歷史和事實 把握正確方向

  • 中時即時 李文輝
大陸外交部指安理會有關以巴局勢的行動應尊重歷史和事實，把握正確方向。（聯合國網站）
大陸外交部指安理會有關以巴局勢的行動應尊重歷史和事實，把握正確方向。（聯合國網站）

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中國大陸外交部發言人毛寧26日主持例行記者會。《北京日報》用戶端提問，據報導，10月25日俄羅斯和中國否決了美國起草的聯合國安理會有關以巴局勢決議草案，阿聯也投了反對票。因為美、英等國反對，俄羅斯起草的決議草案也未獲通過。中方能否介紹有關立場？毛寧回應，安理會有關以巴局勢的行動，應尊重歷史和事實，把握正確方向。 毛寧指出，中國常駐聯合國代表張軍已經在安理會表決以巴局勢決議草案之後的解釋性發言中，全面闡述了中方的立場。中方的立場基於事實和正義，回應了國際社會特別是阿拉伯國家的強烈呼聲。在巴勒斯坦問題上中國沒有私利，只要有利於和平，中方都堅定支持，只要有助於以巴和解，中方都盡力而為。 毛寧表示，以巴衝突升級以來，中方積極主張安理會盡快就以巴局勢採取有意義的行動，作出有約束力的決定。同時，安理會的行動和決定必須尊重歷史和事實，把握正確方向，體現應有的責任和擔當，必須聽取和尊重廣大阿拉伯國家的立場和呼聲。 「中方願意繼續同安理會成員和國際社會一道，為停火止戰，保護平民，避免更大的人道主義災難，為實現巴勒斯坦問題的全面公正持久解決，發揮負責任和建設性的作用。」毛寧說。

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