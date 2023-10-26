永豐金證推存股股利查詢 每檔配息一目了然

永豐金證券「豐存股」百元就能存的低門檻，讓小資族也能分享企業的經營成果，新推出現金股利查詢功能，讓投資人查詢已領取的台美股現金股利，領先業界列出客戶自訂區間的台美雙市場股利明細，並自動加總積攢的股利財富，不僅每一檔股票配息一目了然，更能掌握每一筆配息，協助客戶股利再投入的複利旅程。

台灣投資人向來青睞配息，不論是從網路上的梗圖，5％報酬率對比5％配息率，選擇配息率的群體人山人海，選擇報酬率的族群屈指可數；又或者是企業的配息政策，像是台積電從2019年開始從年配息改為季配息；從ETF最新受益人數排行榜也可略窺一二，前十名中高股息就佔了6檔；投信公司也嗅到了這股風潮，近年所推出的ETF也開始轉為季配息或是月配息，顯示投資人對配息的熱愛，伴隨而來的是查詢配息的需求。

投資人可以從股利發放通知書、ETF收益分配通知書以及交割銀行帳戶來了解領息狀況，不論是透過紙本或是Email，每檔標的單獨寄送使得投資人在管理或查閱上都有一定程度的困擾，臺灣集中保管結算所於今年推出股務事務電子通知平台，投資人在完成註冊並啟用後便能接收通知，現在又多一管道，永豐金證券「豐存股」正式推出庫存股利查詢功能，永豐金證券客戶免註冊，即能查詢台股及美股的現金股利查詢。

投資人使用「豐存股」庫存股利查詢功能，只要選擇查詢期間，就會列出股利明細並自動加總股利，投資人不只領得到，更能輕鬆查得到。更可以結合豐存股的單筆投入功能，主動創造股利再投入，運用複利來幫助投資。