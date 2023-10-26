2023世界和平祈福感恩晚宴11月13日舉辦

社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會將主辦一場史無前例的世界和平祈福感恩晚宴。這場意義非凡的晚宴將於2023年11月13日（ 傍晚6點5分至9點30分）在臺北中山區植福路8號大直典華花田盛事宴會廳6樓盛大舉行，旨在強調宗教團結與和諧的重要性，並倡導各宗教共同為世界和平貢獻力量。

經過前期的精心策劃，主辦方將把一場前所未有、精彩紛呈的祈福盛會呈現在世人的眼前。屆時來自世界各地的全球和平事業的倡導者，各宗教和平促進團體及各界社會精英等近1500人將歡聚一堂，一起為世界和平祈福，把最真摯與虔誠的祝福傳播到世界的各個角落。

與此同時，祈福晚宴的獨具匠心之處還在於，將有多個世界首創的殊勝加持物首次在現場與世人見面。其中就包括，匯集近百個國家的自然泉水，水是生命的源泉，把不同國家的生命之源聚集在一起，也寓意著世界各國人民能和睦共處，共生共榮，團結一心，從而促全球共同邁向和平與繁榮的未來。此外，還有經過依尊慧吉祥大活佛特別修法加持的有佛陀舍利浸泡過之舍利水、甘露丸及來自西藏吉祥天母湖的聖水，以各種佛教聖物代表諸佛菩薩的廣大加持普照十方。親臨現場參與此次盛會的每位大眾，都將有機會把它們帶回家，吉祥與純凈的祝福將永遠與您相伴。

此次晚宴的舉辦意義在於通過創新與多元融合，促進全球宗教間的相互理解與包容，弘揚宗教和平精神，共同呼籲全球各界人士攜手並肩，共同創造一個更加和諧、穩定和繁榮的世界。願每一個眾生都能接收到此次為世界和平祈福晚宴的加持與祝福，將大愛與溫暖撒滿整個世界。讓和平之光，普照大地；讓和谐之聲，傳播萬里；讓和平之鴿，翺翔天宇；讓太平之旗，遍插各地！發心成為義工者可致電慧普賢師：0903044664