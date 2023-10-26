公費流感疫苗接種 中市出現4例不良反應通報

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公費流感疫苗10月2日開打迄今，台中市已接種40萬6974人，台中市衛生局接獲4例疫苗不良反應通報，年齡最小的是6歲男童，接種國光疫苗後發燒、接種部位紅腫，4人治療後皆已康復，未達藥害救濟標準，其中3位接種國光流感疫苗，1位接種賽諾菲流感疫苗。

今年公費流感疫苗有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市112年計採購81萬1300劑四價流感疫苗，其中78萬8100劑提供公費對象接種、1萬9000劑提供高中職以下教職員與學生一同在校接種、200劑提供居家托育人員接種，另4000劑提供設籍台中市低收、中低收入戶家庭成員及市府防疫人員接種。

衛生局統計，截至昨（25日）下午3點，台中市公費流感疫苗已接種40萬6974人，各廠牌使用情形為，國光已使用22萬2028劑、賽諾菲9萬2618劑、東洋6萬4624劑，而高端也已使用2萬7028劑。

而至10月2日流感疫苗開打至今，台中市累計接獲4例流感疫苗不良反應通報，分別為3名女性及1名男性，年齡介於6歲至71歲，其中3人接種國光流感疫苗，1人接種賽諾菲流感疫苗；衛生局解釋4例皆為發燒、接種部位腫痛，在治療與休息後皆已康復，都未達申請藥害救濟狀況。

台中市衛生局指出，公費流感疫苗第2階段將自11月1日起開放50歲以上成年人施打，目前疫苗尚有存餘，符合接種條件民眾屆時可到台中市各區衛生所或合約院所接種，屆時疫苗廠牌也將公開揭示，唯到院所接種仍需付100元到200元不等行政處理費，而衛生所則免收。