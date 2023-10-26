月領2萬6卻要月繳2000元 南市府員工停車一市二制惹議

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台南市新營區路邊停車今年8月開始收費後，民治市政中心4個路外停車場也同步收費，每小時20元，單日收費上限100元，由於車位有限，需求大於供給，雖然有7成市府開車的員工能以月票方式（每月繳500元）購買停車證，仍有3成得比照一般洽公民眾繳費，有的臨時或約僱人員月領2萬6000元，卻要月繳2000元停車費，大喊吃不消。

新營路邊停車原本不收費，但許多車主卻把公共停車位當自家停車場，連續停好幾天不移動，市府交通局祭出鐵腕措施，針對民治市政中心、火車站等周邊8條熱點路段實施收費，市府祕書處也同步於民治市政中心4個路外停車場啟動收費，每小時20元，單日收費上限100元。

不過，民治市政中心4個路外停車場一共313席，扣除公務車所需，其餘規畫為員工停車位，但剛開始收費時，有290名市府員工申請停車證，能提供的車位只有180席，市府採抽籤方式，有180人可以領到停車證，若沒抽到籤的人就得依照每小時20元繳交停車費。

「一市兩制度不公平！」有市府員工私下抱怨，台南有民治、永華2個市政中心，永華因停車場大，員工申請停車證不需抽籤，只要申請就有；反觀民治停車場腹地小，並非人人都能拿到停車證，曾看到沒有停車證的同事，為了省停車費，利用休息時間出去找免收費的空地停放。

對此，市府秘書處表示，初期雖只提供180席員工停車位，後來根據使用狀況，發現額度可以再增加，現已增至210席，預估今年12月還再增至230席，未來會持續滾動式調整措施，減少員工經濟負擔。