結束營運才4個月 金山青年活動中心成「蚊子館」

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救國團金山青年活動中心因在今年3月被判定為不當黨產，6月30日結束營運後土地上建築物交由不當黨產處理委員會，人去樓空歷經4個月，現在一片荒蕪、堆滿垃圾，新北市議員白珮茹盼新北市財政局盡快與黨產會溝通，讓這片土地重新活化。

白珮茹拿出近期到已結束營運的金青活動中心拍下的現況，只見原本人潮眾多的著名地標「光復樓」附近堆滿垃圾且雜草重生，讓曾在金青服務、看過昔日榮景的白珮茹十分惋惜。

白珮茹說，青年活動中心結束營運後，現場一片荒蕪，光復樓更變成蚊子館，「整片森林都沒人顧」，而金山地處偏鄉，本已就業困難，若能積極活化該片土地，也可以活絡當地就業市場，要求財政局要有積極作為。

財政局長陳榮貴回應，金青結束營運之前，新北市府每年有約1200萬元的租金收入；結束營運後，由於現在地上物所有權屬於黨產會，財政局曾向黨產會提過收租金但沒結果。

陳榮貴說，目前財政局在此地已有請專家評估做中長期規畫，但受限於地上物是黨產會的，如果願意無償移撥給新北處理，未來預計採用BOT的方式打造完整的旅宿遊憩園區；如果要有償移撥，就要去籌措相關經費，「甚至不移撥都是問題」。

金青自2005年起營運，至今已超過60個年頭，當時結束營運的消息傳出，讓許多人直呼「好不捨」，紛紛在網路上貼出曾在金青參與活動的照片回憶。

財政局說，新北市府就金山青年活動中心園區的未來構想，初步規劃將結合原救國團經營時的青年活動元素，建置戶外生活體驗為主軸的園區，並同時兼顧地方、青創等需求，採BOT＋ROT引進民間資源方式辦理。

財政局說，現況是已委託專業團隊進行前置作業，刻正辦理可行性評估作業，後續視評估結果將續行辦理地方公聽會、先期規劃、都市計畫變更及招商等相關事宜，但因目前園區內土地及建物分屬不同管理機關，後續全區管理維護及活化利用，將持續與國有財產署協調合宜的處理方式。