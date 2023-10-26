《產業》Porrima未來船升級改造 施振榮揪「台團」進軍全球市場

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【時報記者任珮云台北報導】為打造零碳排遊艇產業，在宏碁(2353)集團創辦人施振榮出面號召下，Porrima未來船抵台進行升級改造，借重台灣高科技及產業生態，今（26）日並舉辦投資說明會展開募資，包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技等供應鏈夥伴出席力挺，預計年底資金到位，將組國家隊攜手打群架進軍全球巿場。

施振榮表示，淨零碳排是全世界共同努力的目標，著眼零碳排遊艇產業未來發展潛力，與國際友人Gunter Pauli共同發起成立保利馬公司，Porrima未來船並於上週（16日）由海外運送抵台，將委由財團法人船舶暨海洋產業研發中心監督升級改造為Porrima 111，並預計在明年開始設計及監造新船Porrima 66對外銷售。

為了讓保利馬公司未來可以有更多的能量對全世界做出貢獻，施振榮並舉辦投資說明會，除了Gunter Pauli再次來台外，並邀請Porrima技術移轉團隊來台，將經驗傳承給合作夥伴，Porrima將成為整合零碳排遊艇科技的示範船。

施振榮表示，目前正推進Porrima未來船的商業模式發展計畫，今年8月已登記成立了保利馬公司，歷經14年、經歷兩次技術改造的Porrima所有權和專業知識，Gunter Pauli也將轉讓給保利馬公司，這種新型能源和航運方式將為產業帶來巨大的改變。

他並指出，保利馬公司目前正對外進行募資，反應相當熱烈，預計年底前資金可望到位，將募集8億台幣資金。目前規劃Gunter Pauli將以其有形和無形資產作價（包括全球的行銷和銷售網路）持有34%的股份，他個人則將以現金投入持有17%。其餘的49%股份將提供給有意加入這一變革性事業的投資者。

施振榮表示，保利馬將優先考慮由合作夥伴來投資入股，並成為Porrima與藍色能源系統的供應商（但不保證是唯一供應商），主要仍以保利馬公司的成功為首要考量，也希望日後有機會上巿。

包括宏碁、緯創、巨星造船、嘉信遊艇、台塑、行競科技等Porrima台灣供應鏈夥伴都出席了這場投資說明會。施振榮指出，還有很多其他潛在的投資者對投資參與零碳排產業也表達了高度興趣。

他並表示，Porrima未來船可說是「生於瑞士、成長於台灣、貢獻全球」，未來將整合台灣的AI能量及所有的零碳排科技，並借重台灣高科技及產業生態，讓台灣可以對全世界做出更多的貢獻，這也是王道精神之所在，讓所有的夥伴攜手共創價值。

施振榮表示，希望為台灣的未來「探礦」及「試採礦」，這次在零碳排遊艇產業領域創業成立保利馬公司，除了再次由施振榮領軍擔任董事長之外，在經營團隊方面，他委請在遊艇領域經驗豐富的巨星造船董事長陶君亮擔任保利馬公司首席顧問並暫兼執行長來帶領團隊，希望贏向未來的新挑戰，為台灣創造新價值。