《國際金融》馬上印驗！ 高盛預言亞洲這2國會再升息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】高盛集團認為菲律賓和印尼將長時間暫停升息的預測出現急轉彎，現在預期這兩個東南亞國家到年底前還有更多升息動作。

高盛經濟學家周三出具報告指出，通膨壓力再度升高可能迫使菲律賓和印尼央行在11月會議調升政策利率，而菲律賓央行有可能在例會之外提前調升利率。

高盛在報告中指出，菲律賓央行可能將政策利率再調升50個基點，至6.75%，即在11月和12月會議各調升25個基點。

印尼央行繼上周意外升息之後，可能會再次升息25個基點，到2023年底，其基準利率將調升至6.25%，創下2016年推出該利率以來的最高水準。

就在稍早前，菲律賓央行果然採取了非周期性舉措，在非例會期間突然宣布將指標利率調升25個基點。該央行在本月初即曾預告，由於通膨居高不下，可能重啟貨幣緊縮。

印尼央行在上周四也在非例會期間意外升息25個基點，並表示將進場維穩印尼盾。

由於美元走強使亞洲貨幣跌跌不休，亞洲各國央行維持政策緊縮壓力越來越大。過去一個月來，印尼盾急貶約3%，成為表現最差的亞洲貨幣。菲律賓披索則來到近57兌一美元，該國央行已經暗示將力守這個價位。

此外，高盛預期泰國、馬來西亞和新加坡央行可能在今年結束前按兵不動。