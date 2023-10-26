金管會公布「大到不能倒」銀行 名單維持6家

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金管會公布今年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家入列，與2022年度名單相同。

金管會今天公布今年度系統性重要銀行名單，維持6家，其中中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行均自2019年起年年被指定為D-SIBs，第一銀行則自2020年起被指定。

依規定，被金管會指定為D-SIBs銀行，應自被指定日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期壓力測試。

不過，為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能以支持實體經濟，D-SIBs須提列2%內部管理資本要求的強化措施，金管會已容許延後實施，D-SIBs可一律自2022年至2025年分4年提列完成即可。

金管會銀行局副局長童政彰說明，目前6家D-SIBs資本適足比率均符合當年度最低資本要求，且D-SIBs在今年申報的第二支柱壓力測試結果，均符合2年度合格標準。

童政彰強調，D-SIBs在金融市場為具有領導性地位銀行，金管會期許6家D-SIBs為金融穩定承擔更重責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面，均能全面帶動、提升金融業經營穩定性及健全性。

觀察6家D-SIBs截至今年6月底數據，中信銀行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率數據達標今年最低資本要求，第一銀行達標2024年最低資本要求，國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行及合作金庫均提前達標2025年最低資本要求。